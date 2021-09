Autoliiton mukaan moni autoilija tulkitsee väärin lakia pysäköidessään kaksisuuntaisella tiellä vasempaan reunaan.

Vuonna 2020 kesäkuussa uudistunut tieliikennelaki mahdollisti taajamassa vasempaan reunaan pysäköimisen myös kaksisuuntaisilla teillä.

Moni tulkitsee lakia väärin ja saa pysäköintivirhemaksun parkkeerattuaan liian lähelle suojatietä.

Autoliitto viittaa Helsingin kaupunki kertomaan tietoon Twitterissä 18. elokuuta 2021: pääkaupungissa oli kuluneen kuun aikana annettu liian lähelle suojatietä pysäköimisestä 537 pysäköintivirhemaksua. Näistä ajoneuvoista 474 oli pysäköity kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle, Helsingin kaupunki kertoi.

Nykyisen tieliikennelain mukaan ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä taajamassa vasemmalle puolelle tietä myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Ajoneuvoa ei saa edelleenkään pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, miten etäisyys mitataan.

– Tuo viisi metriä mitataan liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta ja siinä moni menee harhaan. Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija voi kokea pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, mutta liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto seisoo ennen suojatietä. Sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys. Auto peittää liikenteen varsinaisesta tulosuunnasta tätä näkyvyyttä riippumatta siitä, miten päin se on pysäköity. Tämä on puhtaasti liikenneturvallisuusasia.

– Autoilijoiden on hyvä muistaa lisäksi, että viiden metrin suoja-alue on jätettävä myös risteyksen läheisyydessä, vaikka siinä ei olisi suojatietä. Siinä missä suojatien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä, Vesalainen opastaa Autoliiton tiedotteessa.

Toinen pysäköintivirhemaksuun helposti johtava virhe vasemmalle puolelle pysäköitäessä on se, että autoilija noudattaa väärää, pysäköintiin vaikuttavaa liikennemerkkiä.

– Virhe sattuu helposti, jos eri puolilla katua on eri pysäköintisäännöt. Oikea pysäköintimerkki pitää käydä tarkistamassa liikenteen pääasiallisesta tulosuunnasta.

