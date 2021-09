Sähköautoilu lisääntyy nyt päivä päivältä – näin se näkyy latausasemilla

Sähköautoilun suosio Suomessa kasvaa vahvasti. Kuluvan vuoden elokuussa täyssähköautoja ensirekisteröitiin jo 10,15 prosenttia kaikista uusista henkilöautoista, kun viime vuonna lukema vastaavaan aikaan oli 3,28 prosenttia.

Kasvu on ollut vuodessa noin kolminkertainen. Täyssähköautot ovat olleet maassamme nyt yhtäjaksoisesti neljän kuukauden ajan ensirekisteröinneissä suositumpia kuin esimerkiksi dieselautot, mikä on selvä merkki siitä, että sähköautoilu on tullut jäädäkseen.

Liikenteen sähköistyminen on 2020-luvun autoilun vallitseva trendi, sillä lähestulkoon jokainen Euroopassa toimiva autovalmistaja on jo ilmoittanut aikataulunsa täyssähköisten tai pistokeladattavien mallien esiinmarssille.

Sähköautoilun lisääntyminen näkyy myös julkisilla latausasemilla. Esimerkiksi heinäkuussa julkisilla K-Lataus -asemilla latausmäärät olivat yli kaksinkertaiset viime vuoteen verrattuna. Kokonaislatausmäärissä viime vuodesta on menty jo tässä vaiheessa yli.

Latausmäärien kehitystä selittää suurelta osin sähköisen autokannan kasvu, ja etenkin täyssähköautojen myynnin kasvu suhteessa viime vuoteen. Myynnin kasvu lisää luonnollisesti kysyntää myös julkiselle lataukselle.

Lue lisää: Laskelmat julki: Näin paljon sähköauton lataaminen kotona maksaa oikeasti – ”Säästöä tulee keskimäärin yli 500 euroa kuukaudessa”

– Tuoreen tutkimuksen mukaan lataustrendi tulee Euroopassa kehittymään siten, että vuoteen 2030 mennessä kotilatausten osuus kaikista latauksista laskee nykyisestä 75 prosentista noin 40 prosenttiin. Käytännössä julkiset latauspalvelut ovat siis jatkossa yhä tärkeämpiä, kertoo Keskon autotoimialan palveluliiketoiminnasta ja K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Tällaisen sähköauton saa nyt alle 15 000 eurolla – asiantuntija antaa ostajalle yhden erityisen tärkeän neuvon

Asiakkaat ovat vastaanottaneet hyvin heinäkuussa voimaan tulleen perus- ja suurteholatauspisteitä koskevan hinnoittelun muutoksen. K-Latauksen minuuttiperusteisesta kWh-perusteiseen hinnoitteluun siirtyminen on saanut kiitosta erityisesti hybridiautoilijoilta, ja on siten myös osin kasvaneen suosion takana. Odotettavissa on, että kaikki latauspalvelut noudattavat lopulta samaa tai muutoin kilpailukykyistä mallia, jolloin alalle syntyy tervettä kilpailua.

Lue lisää: Koeajossa sähköiseksi muunnettu menestysmalli – kuskia kaitsevat järjestelmät ärsyttävät tavallista enemmän

Toisaalta esimerkiksi Lidl-kauppaketjun latausasemien käyttö on asiakkaille maksutonta, ja kaikkien Lidl-myymälöiden yhteyteen on luvassa latausasemat vuoden 2024 loppuun mennessä. Pysyvätkö nämä asemat maksuttomina, jää nähtäväksi.