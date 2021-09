Leasingauton arvo laskee neljässä vuodessa noin puoleen. Nyt hinnat ovat huipputasolla, koska ihmiset haluavat suojautumissyistä välttää julkista liikennettä, ja samalla koronan aiheuttama vähentynyt kulutus on mahdollistanut kakkosauton hankinnan, Leaseplan arvioi.

Maailmanlaajuinen yritysautojen hallinnointi-ja rahoitusyhtiö LeasePlan julkaisi maanantaina tietoja 20 000 leasingauton hintakehityksestä vuosilta 2011-2021.

Koronapandemian alku alensi jäännösarvoja vuoden 2020 alussa. Jäännösarvo on rahasumma, jolla leasingyhtiö realisoi auton leasingkauden jälkeen.

– Olemme palautuneet jäännösarvoissa tarkastelujakson korkeimmalle tasolle, koska käytettyjen autojen kysyntä on nyt korkealla. Ihmiset haluavat suojautumissyistä välttää julkista liikennettä ja koronan aiheuttama vähentynyt kulutus on myös luultavasti kasvattanut perheiden säästöjä, jolloin kakkosauton hankinta on ollut mahdollista, LeasePlanin asiantuntija kaupallinen data-analyytikko Anton Holmström sanoo.

– Elämme myös käyttövoimien murrosvaihetta, jolloin monet saattavat odottaa käyttövoimien voittajaa ja hankkivat sitä odotellessaan uudehkon käytetyn auton. Uusien autojen markkinoilla on vaikeuksia myös sirupulan vuoksi ja sekin vaikuttaa osaltaan käytettyjen autojen kysyntään.

Suurta vaihtelua 2010-luvulla

Bensiini- ja dieselkäyttöisten leasingautojen niin sanottu jäännösarvo vaihteli suuresti 2010-luvulla. Juuri nyt jäännösarvo on koronapandemian takia varsin korkealla tasolla.

Tarkastelussa on mukana leasinghenkilöautot, jotka ovat myyntihetkellä olleet 24–59 kuukauden ikäisiä ja niillä on ajettu 50 000–150 000 kilometrä. Näiden autojen myyntihinnat on normalisoitu vastaamaan 42 kuukauden ikäistä ja 110 000 kilometriä ajettua autoa. Normalisoitua myyntihintaa verrataan auton autoverolliseen listahintaan, eli mahdollisia alennuksia ei huomioida, Leaseplan selväntää.

Kun jäännösarvoja verrataan käyttövoimittain, dieseleissä ne pysyivät vuoden 2011 alussa suhteellisesti huomattavasti paremmin kuin bensiinikäyttöisissä autoissa.

Tilanne kuitenkin muuttui selvästi vuoden 2012 alussa, kun bensiinikäyttöisten jäännösarvot ohittivat dieselit. Kummankin kohdalla jäännösarvot sukelsivat samalla rajusti, dieseleillä jopa noin 15 prosenttia.

Syy oli autojen rekisteröintimäärien nousussa ennätystasolle, mikä pudotti käytettyjen autojen kysyntää, Holmström arvioi Leasplanin julkaisemassa tiedotteessa.

Škoda on merkkikisan ykkönen Kun Leaseplan selvitti jäännösarvoja eri merkkien välillä, on viiden eniten myydyn merkin välillä ollut koko vuosikymmenen jonkin verran vaihtelua. Tällä hetkellä Škodan jäännösarvo on selvästi korkein. Audi, Volvo ja Volkswagen seuraavat tasapäisesti hopeasijalla. Niitä seuraa Ford hieman alemmalla tasolla.

Tilanne palautui nopeasti 2013 alkupuolella ja pysyi melko tasaisena alkuvuoteen 2017 saakka, jolloin dieseleiden jäännösarvokehitys erkani bensiiniautoista selvästi alhaisemmalle tasolle.

”Dieselgaten varjo aiheeton”

Syynä oli Leaseplanin mukaan oletettavasti Volkswagenin dieselautojen päästöskandaali ja yleinen kasvanut tietoisuus pienhiukkaspäästöistä. Euroopan isot kaupungit kielsivät kaupunkiin tulon vanhemmilla dieselautoilla.

Dieselgate-nimellä tunnettu päästöhuijaus vaikutti pysyvästi dieselautojen jäännösarvoihin.

– Dieselgate levisi koko dieselautojen kantaan, ja sillä on ollut pysyvä vaikutus dieseleiden jäännösarvoihin. Dieseleiden suhteelliset jäännösarvot ovat edelleen selvästi bensiinikäyttöisiä autoja alemmalla tasolla, Holmström sanoo.

Dieselgaten varjo on Leaseplanin mukaan aiheeton, sillä nykyaikaisten dieseleiden päästöt ovat erityisesti suuremmissa autoluokissa merkittävästi bensiinimoottorisia pienemmät. Dieselpolttoaineessa on Suomessa biopolttoaineen jakeluvelvoitteen ansiosta 25–30 prosenttia hiilidioksidipäästöjen osalta nollapäästöistä biodieseliä. Bensiinissä bio-osuus (etanoli) on enintään 5 prosenttia (98 okt.) tai 10 prosenttia (95 okt.)

Tuontiautoista iso osa on dieseleitä. Niiden määrän kasvu on osaltaan ajanut käytettyjen dieseleiden hintoja alaspäin.

