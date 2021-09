Tältä näyttää Enyaq Coupé – IS pääsi tutustumaan joulukuussa esiteltävään Škodan uutuuteen

Ilta-Sanomat tutustui ensimmäisten joukossa Škoda Enyaq Coupéen, joka esitellään virallisesti vasta joulukuussa.

München

Enyaq Coupé palauttaa luiskaperämallin Škodan mallistoon 31 vuoden tauon jälkeen. Edellinen kun oli takamoottorinen Škoda 130, jonka tuotanto päättyi vuonna 1990.

Muodoiltaan Enyaq Coupé on hyvin uskollinen Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2019 paljastetulle Vision E -tutkielmalle. Škoda kehuu linjoja tunteisiin vetoaviksi. Ehkä niin. Sanotaan mieluummin, että muotoilu on helppo hyväksyä, muttei se mitään valtavaa ihastuksen aaltoa herätä.

Toisaalta Škoda on toiminut tapansa mukaan järkevästi, eikä se ole uhrannut liikaa käytännöllisyyttä muotoilun alttarille. Tavaratilasta on nipsaistu vain 15 litraa, joten tilaa on edelleen jäljellä kiitettävät 570 litraa. Sama koskee takapenkin pääntilaa, joka riittää liki kaksimetrisellekin matkustajalle.

Takaviistosta uusi Enyaq Coupé vaikuttaa lähes sirolta ja huomattavasti todellista kokoaan pienemmältä.

Uudella perän muotoilulla on hyvä vaikutus Enyaqin aerodynamiikkaan, sillä ilmanvastuskerroin on nyt 0,247. Kun ilmaa halkaistaan etevästi toimintamatka pitenee. Muutos on versiokohtaisesti 10-15 kilometriä.

Ulkonäköä on viety piirun verran urheilullisempaan suuntaan etu- ja takapuskurin muutoksilla. Suurena uutuutena on todella kookas lasikatto, joka on autossa ennen kaikkea muodon vuoksi. Se on nimittäin ulospäin musta, mikä vaikuttaa melkoisesti Enyaq Coupén ulkonäköön kun vielä kaikki kattoa kannattelevat pilarit ovat mustia.

Kokonaisuus on tyylikäs, sillä näimme kuvat autosta ilman naamioita. Koeajoautoissa oli melkoinen teippaus. Tavaratilan ja takapenkin kuvaaminen kuuluivat tässä esikoeajossa kiellettyjen asioiden listalle.

Ajettavuudesta ei ole oikeastaan uutta kerrottavaa. Jos pitää Enyaqista, pitää varmasti myös sen linjakkaammasta sisarmallista. Alustaan ei ole nimittäin tehty mitään muutoksia, vaan kaikki jouset ja iskunvaimentimet ovat vaihtokelpoisia Enyaqin kanssa. Myös Coupén voi valita Sportline-versiona, jossa on vähän tymäkämpi jousitus. Pian on tulossa mallisarjan huipulle sporttisimmaksi vaihtoehdoksi RS.

Automallien jatkuva tuotekehitys tuli esiin vahingossa rivien välistä teknisen projektijohtajan kanssa keskustellessa. Nimittäin Enyaq 60:n lisävarusteena saatava pikalatausmahdollisuus on ollut tähän saakka 100 kW:n tehoinen, mutta Coupéssa se on 120 kW. Tuo muutos toteutetaan oletettavasti pilven kautta myös vanhempiin Enyaqeihin.

Myös Enyaq 80:n pikalatausteho kasvaa nykyisestä 125 kW:sta, mutta tarkkaa arvoa ei ollut vielä lupa kertoa. Toinen tervetullut parannus on lähiaikoina on navigointiin yhdistyvä latauksen valmistelu, mikä nopeuttaa latausta.

Joulukuussa virallisesti esiteltävän Škoda Enyaq Coupén ennakkomyynti käynnistyy heti kun hinnat on hiottu kohdalleen. Autoja saadaan Suomeen kevääseen 2022 mennessä.

Suunnitelmat uusiksi Sivuprofiili paljastaa eron Enyaqiin ja myös sen, miten kevein perustein mallimerkintään nykyisin liitetään sana Coupé. Sähköautot olivat Škodalle tuntematon asia, kun uuden Enyaqin suunnittelu käynnistettiin. Alussa ajateltiinkin, että vielä varsin harvojen hyväksymälle voimalinjalle on haettava ylimääräistä näkyvyyttä muotoilun kautta. Niinpä Enyaq oli tarkoitus tuoda markkinoille ensin Coupéna ja vasta sitten käytännöllisempänä perusmallina. Jossain vaiheessa päättäjien mieli kääntyi ja ykköseksi nostettiin Škodan DNA:han paremmin istuva katumaasturimainen, ”tavallinen” Enyaq. Sen menestys on ylittänyt tehtaan odotukset ja kapasiteetin. Jälkimmäistä tosin ovat syöneet viimeisen puolentoista vuoden ajan niin pandemia kuin puolijohdepula. Škoda on vastaanottanut jo yli 70 000 Enyaq-tilausta. Niistä valtaosa eli noin 70 prosenttia on ollut 80-mallia, jossa on energiasisällöltään suurin 82/77 kWh ajoakku (brutto/netto). Kaiken lisäksi etenkin Pohjoismaissa ostajat haluavat Enyaqinsa nelivetoisena. Škodan ennakkoarviot Enyaqin myynnistä keskittyivät mallisarjan toiseen laitaan.

