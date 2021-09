Näin korona sekoitti bensa-asemien arjen – asiakkaiden säikähdys näkyy ja tuntuu yhä

Pahimmillaan koronavirus lähes puolitti kotimaan autoliikenteen, mikä näkyi myös Nesteen liikenneasemilla.

Villiksi ennustettu kotimaan matkailubuumi ei ole vielä tuonut perinteisille liikenneasemille asemille paluuta koronaa edeltäviin myyntilukuihin, kertovat nyt Neste-asemien yrittäjät.

Yrittäjien mukaan paluu uuteen normaaliin on ollut yllättävän hidasta, vaikka poikkeusolot ovatkin saaneet monet kehittämään ja laajentamaan liiketoimintaansa ihan uusiinkin suuntiin.

Esimerkiksi Kaustisilla kesän bussiseurueet loistivat yhä liikenneasemilla poissaolollaan, kuten myös laivoille lähtijät sekä konserteissa ja festareilla kävijät.

– Tapahtumat ovat yleensä kesän kohokohtia ja nyt niitä ei saatu järjestettyä käytännössä laisinkaan tai ne oli muutettu virtuaaliseen muotoon. Seinäjoen kuninkuusravit oli ainoa isompi tapahtuma, mitä täällä päin saatiin järjestettyä, kertoo Neste K Kaustisen kauppias Veli-Pekka Havela.

Neste Vierumäki Matkakeitaan kauppiaan Eero Asikaisen mukaan asiakkaiden muuttunut ostokäyttäytyminen näkyy myös myynnin siirtymisenä buffet-lounaista take away -aterioihin.

– Vaikka ihmiset eivät enää säiky samalla tavalla asemilla olemista mitä ensimmäisenä koronakesänä, yhä useampi ottaa ruuan mieluummin mukaansa kuin jää syömään asemalle, Asikainen sanoo.

Asikaisen mukaan osalle asiakkaista on tullut myös yllätyksenä, että huoltoaseman palvelut ovat olleet auki samaan aikaa kun ravintoloiden ja yökerhojen aukioloa on rajoitettu.

– On tultu sanomaan, että ai en mä tiennytkään, että te voitte olla auki.

Asikaisen mukaan kansalaisia on sekoittanut myös rajoituksista uutisointi, jossa koko liiketoiminta on välillä ympätty niin sanotusti yhteen nippuun, mikä on myös lisännyt varovaisuutta asemalla asioivien parissa.

Kauppias Marit Mertsalon Neste K Kirri sijaitsee puolestaan Palokassa nelostien varrella ja lomamökkiliikenteen kannalta keskeisellä paikalla.

Siellä koronan tuomat digitaaliset muutokset näkyvät esimerkiksi aseman jo älypuhelinaikaan siirtyneessä pitseriassa.

– Ruokasovellus on tuonut huomattavan määrän lisämyyntiä aseman Kotipizzalle, Mertsalo kertoo.

