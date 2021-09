Autonvalmistaja Dacia pitää kiinni strategiastaan: markkinoiden edullisimpiin kuuluvan merkin vasta julkistetun seitsemänpaikkaisen uutuusmallin hinta on erittäin kilpailukykyinen.

Uusi Jogger on tunnistettavasti Dacia.

Hintoja ei ole vielä julkistettu, mutta muualta Euroopasta tulevat ennakkoarviot kertovat hyvin edullisesta autosta.

Ensimmäisten tietojen mukaan Englannissa Jogger maksaa 13 000 puntaa (noin 15 000 euroa). Saksalainen Auto Bild uskoo hintojen lähtevän Saksassa noin 15 000 eurosta.

Esimerkkien perusteella Suomessakin lähtöhinta jäänee jopa selvästi alle kahdenkymmenentuhannen euron.

Muotoilultaan Jogger noudattaa Dacian tyyliä, tarkoituksenmukaisuutta ilman ylimääräisiä konstailuja. Muotoilussa on katumaasturimaisia piirteitä 200 mm:n maavaraa myöten.

Seitsemän henkilön autoksi Jogger ei ole erityisen pitkä (4,55 metriä). Akseliväli on kuitenkin 2,9 metriä, mikä mahdollistaa hyvin istuinten sijoittelun kolmeen riviin. Valmistajan mukaan Dacia Jogger on luokkansa tilavin markkinoilla oleva auto.

Etenkin Joggerin tavaratila on suuri. Viisipaikkaisessa versiossa se on peräti 708 litran kokoinen, kun taas 7-paikkaisessa versiossa kaikki istuimet käytössä tavaratila on vain 160 litran kokoinen. Viiden matkustajan kanssa tavaratilaa jää 565 litraa.

Havainnekuvan perusteella kolmannellakin rivillä jalkatilaa riittää. Taittomekanismin ansiosta kolmannen rivin yksittäisistuimille pääsee Dacian mukaan helposti.

Pian myös hybridinä

Dacia Jogger tulee myyntiin täysin uudella TCe 110 -moottorilla varustettuna. Kolmesylinterinen 1,0-litrainen suorasuihkutusmoottori kehittää 81 kW (110 hv) ja 200 newtonmetrin vääntömomentin. Sen parina on kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto.

Vuoden 2023 aikana bensiinimoottorin rinnalle tulee hybridi, joka on Dacian ensimmäinen. Tulevassa hybridissä on sama E TECH-järjestelmä kuin Renault Cliossa eli voimalinjassa on 1,6-litrainen bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria. Tekniikka suo mahdollisuuden ajaa kaupungissa jopa 80 prosenttia ajasta sähköllä, Dacia ilmoitti perjantaina. Liikkeelle lähdetään aina sähköllä ja säästöä bensiinimoottoriseen verrattuna tulee enimmillään 40 prosenttia.

Suomen malliston osalta Dacia Joggerin tiedot tarkentuvat vuoden 2022 alkupuolella.