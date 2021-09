Toyota Yaris Cross IS:n testissä: Hittipotentiaalia! Tulee myös nelivetoisena

Ensitesti: Toyota haluaa ylivoimaiseksi ykköseksi pienten katumaasturien kuumenevassa luokassa.

Bryssel

Ilta-Sanomat tutustui ensi kerran Toyota Yaris Crossiin jo kesäkuussa. Auto vaikutti tuolloin mainiolta. Ajossa olleet autot olivat tosin vielä esisarjan hivenen naamioituja yksilöitä. Nyt vuoroon pääsivät varsinaiset tuotantoautot, ja mukana oli myös nelivetoinen vaihtoehto.

Toyota korostaa, että Yaris Cross on suunniteltu Euroopassa eurooppalaiselle asiakaskunnalle. Lisäksi auto valmistetaan Vanhalla mantereella. Toistaiseksi kaikki autot tehdään Ranskassa samalla tehtaalla tavallisen Yariksen kanssa. Siellä alkaa kuitenkin kapasiteetti loppua kesken, joten osa tuotannosta siirretään Tšekkiin. Uutta Yaris Crossia valmistetaan myös Japanissa kotimarkkinoiden kysyntään, minkä lisäksi sitä viedään Australiaan.

Pienet katumaasturit ovat tällä hetkellä Euroopassa nopeimmin kasvava autoluokka, mikä syö pikkuautojen osuutta myynnistä. Suomessa niin sanottujen B-SUV:ien osuus on toistaiseksi vajaat kymmenen prosenttia kokonaismarkkinasta, mutta osuus on nousussa.

Mikäli Toyota saa riittävästi mikrosiruja, ensi vuonna valmistuu 150 000 Yaris Crossia. Sillä määrällä automalli kilpailee luokkansa ykköspaikasta Euroopassa. Noista autoista on tarkoitus myydä Suomessa yli 2 000 kappaletta, mikä toisi selvällä erolla palkintokorokkeen ylimmän paikan.

Muotoilun avulla Yaris Cross on saatu näyttämään kompaktia kokoaan kookkaammalta.

Millä eväillä Yaris Cross tuohon sitten tähtää? Varsin vankoilla, voisi asian kiteyttää. Perusrakenne on 2,56 metrin akseliväliä myöten sama kuin tavallisessa Yariksessa, joka on ensimmäisten kahdeksan kuukauden jälkeen maamme rekisteröintitilastossa toisella sijalla Corollan perässä.

Kori on uudessa pikkukatumaasturissa 24 senttiä sisartaan pidempi ja kymmenen senttiä korkeampi. Jälkimmäinen on erityisen tärkeä luku, sillä se vaikuttaa merkittävästi kuljettajan paikkaan autossa. Nykyisessä Yariksessa istutaan paljon matalammalla kuin edellisessä, mistä kaikki auton iäkkäämmät käyttäjät eivät ole olleet ilahtuneita. Yaris Crossissa tilanne on päinvastoin: kuljettaja istuu varsin korkealla. Niinpä autoon astuminen ja siitä poistuminen on vaivatonta.

Ajajana on helppo viihtyä ja uuden sukupolven tieto-viihdejärjestelmä toimii ongelmattomasti.

Tuo tosin pätee vain etuistuimiin. Takanakin on tilaa ihan hyvin ja siellä ollaan ryhdikkäästi kohtuullisen korkealla, mutta oviaukko on pieni, eikä ovi aukea kovin suureen kulmaan. Niinpä autoon pääsy tai vaikkapa lastenistuimen kiinnittäminen on vaivalloista.

Nelivetoisessa Yaris Crossissa voi ajotilan valita myös lumelle tai maastoon, minkä lisäksi kojelaudasta löytyy alamäkihidastimen kytkin.

Kun jatketaan auton taakse, palaa hymy huulille. Jo Intense-varustetasosta alkaen, joka on nelivetoisissa perustaso, takaluukun saa auki käsin koskematta, kun tilaa lisävarustepaketin. Sitä paremmissa (lue kalliimmissa) varustetasoissa sähkötakaluukku on aina vakiona. Tavaratila on järkevän muotoinen ja helposti laajennettavissa. Tavaroiden suojana on pieneen tilaan taittuva kangas, jonka takaisin laittamisessa on tosin vähän ylimääräistä puuhaa.

Vaikka Yaris Cross on aina hybridi, tavaratilan lattia on kaksitasoinen niin kauan kuin auto on etuvetoinen. Nelivetoisessa on takana pieni sähkömoottori, joka tarvitsee oman paikkansa. Sen myötä tavaratila pienenee 397 litrasta 320 litraan.

Ajettavuutta arvostellessa on muistettava ottaa huomioon, että Belgiassa ajetut Yaris Crossit olivat erittäin hyvin varusteltuja, mikä tarkoittaa 18-tuumaisia pyöriä. Suomessa maahantuoja arvioi, että yli puolet ostajista tyytyy halvimpaan etuvetoiseen Activeen, jossa on 16-tuumaiset pyörät. Kolmanneksen ostajista arvioidaan valitsevan Intensen joko etu- tai nelivetoisena, jolloin autossa on 17-tuumaiset pyörät.

Lue lisää: Uuden Toyota Yaris Crossin mahdollisen menestyksen salaisuus voi olla hyvin yksinkertainen

Lue lisää: Toyota teki Yaris-mallistaan katumaasturin – IS ajoi ensikilometrit: Suosikkiainesta!

Miksi pohdinta pyöräkoosta? Yaris Crossin 18-tuumaisilla vanteilla on 215/50-kokoinen rengas. Profiili kertoo, että ilmaa ei ole kovin paljon vanteen ja tien välillä, mikä vähentää melkoisesti mukavuutta epätasaisella asvaltilla. Luultavasti Yaris Cross on siis miellyttävämpi pienemmällä vannekoolla ja korkeampiprofiilisilla renkailla.

Tukea on riittävästi melkein joka suuntaan, pitkäkoipinen kaipaisi pidempää istuinosaa.

Nelivetoisessa on takana kaksoistukivarret, kun taas etuvetoisessa käytetään yhdystukiakselistoa, minkä lisäksi nelivetoinen on vajaat sata kiloa painavampi. Tuo ero selittää, miksi autojen käytöksessä on jonkun verran eroa etuvetoisen hyväksi.

Nelivetoisen suurempi paino taka-akselilla tuntuu poikittaisissa urissa, jotka aiheuttavat helposti pienen hypähdyksen. Lisäksi ohjaus on hivenen raskaamman tuntuinen. Etuvetoinen on yksinkertaisesti näppärämmän oloinen ja tuntuu liikkuvan vilkkaammin, vaikka käytännössä suorituskyvyssä ei ole juurikaan eroa.

Neliveto syö tavaratilasta liki viidenneksen etuvetoiseen verrattuna, mutta kun tilaa laajennetaan ero pienenee.

Suomeen Yaris Crossia tuodaan vain hybridinä, jossa on 1,5-litrainen bensiinimoottori ja sähkömoottori. Voimalinja toimii mainiosti, kun vielä elektroniikka huolehtii välityksen valinnasta.

Kulutus on käytännössä todella kohtuullinen ja virallisten arvojen alle pääsee helposti. Nelivetoiselle Yaris Crossille 18-tuumaisilla pyörillä luvataan kulutukseksi viisi litraa sadalla. Auton ajotietokoneen mukaan vajaan sadan kilometrin koeajossa kulutus jäi litran pienemmäksi.

Uuden Toyota Yaris Crossin hinnat alkavat 25 555 eurosta, jolla saa etuvetoisen vaatimattomimman Active-varustetason kanssa. Tosin siihenkin kuuluvat mm. lämmitettävä nahkaverhoiltu ratti, peruutuskamera, automaatti-ilmastointi, mukautuva vakionopeudensäädin ja paljon muita turvallisuutta parantavia varusteita. Halvimmasta nelivetoisesta pitää maksaa vajaat 6 000 euroa enemmän, jolloin myös varustelu on pykälän verran kattavampi.

TEKNIIKKA Toyota Yaris Cross 1,5 Hybrid AWD-i Style Takaa auton alta löytyy tärkein ero etu- ja nelivetoisen välillä – takapyörien vetoakselit, joita käyttää sähkömoottori. Moottori R3, 1 490 cm³, 67 kW (91 hv)/5 500 r/min, 120 Nm ja sähkömoottori 59 kW, 141 Nm; yhteensä 85 kW (116 hv) Suorituskyky 0–100 km/h 11,8 s, huippunopeus 170 km/h Kulutus 5,1 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 115 g/km Voimansiirto CVT, neliveto Mitat p 4 180, l 1 765, k 1 580 mm, akseliväli 2 560 mm, tavaratila 320 l, tankki 36 l Hinta 34­419 euroa

Lue lisää: Toyota Yaris on ketterä ja parhaimmillaan hienosti varusteltu – vielä kun mittaristo tulisi 2020-luvulle

Lue lisää: Tässä on Vuoden auto Euroopassa 2021