Ensitesti: Renault Arkana luottaa karismaan ja hybriditekniikkaan.

Renault’n uudenlaista hybriditekniikkaa on kehitetty, viimeistelty ja testattu viiden vuoden ajan. Nyt innovaatiot ovat kaiken kansan käsillä myös uudessa Arkana-mallissa.

Hybridiautot ovat olleet keskuudessamme jo vuosikymmeniä. Jo 1990-luvun loppupuolella Toyota osoitti, että uuden keksiminen kannattaa, vaikka Euroopassa sitä eivät kaikki autovalmistajat heti ymmärtäneetkään.

Nykyisin erilaiset hybridit ja sähköautot ovat Euroopan autoteollisuudelle jo niin jokapäiväinen itsestäänselvyys, että joukosta erottuminen vaatii yhä enemmän. Autonostajat haluavat edelleen autonsa yksilöllisinä, vaikka tekniikka olisikin tuttua.

Arkana lainaa neliovisten coupé-vaikutteita. Autolla voi vetää maksimissaan 760 kilon jarrullista tai 750 kilon jarrutonta vaunua.

Tämän haasteen kimppuun Renault hyökkää uudella Arkana-hybridillään. Sen näkyvin vahvuus on erottuva, ylpeästi karismaa tapaileva muotoilu.

Ohjaamo on ilmeeltään raikas ja perustoimiva. Näkyvyys eteen sekä sivuille hyvä, taakse ei niinkään.

Muotojen osalta Renault on valinnut tavanomaista rohkeamman linjan. Pituudeltaan kompakti, eli noin 4,5-metrinen kori on selkeästi ”mukamaasturimaisen” korotettu lähes 1,6-metriin, ja etenkin keulasta on tehty jykevän itsetietoinen.

Edessä konepelti kohoaa korkealle, ja takana pyöränkaaret ovat saaneet kunnon pullistukset. Kattolinja laskee matalana kohti perää. Muodoilla flirttaillaan coupé-idean kanssa, mutta Arkana on tosiasiassa kohtuullisen tilava viisipaikkainen perheauto.

Harjoitteen myötä Arkana vaikuttaa rohkean erottuvalta, ja myös maavaraa on ihan mukavasti, parisenkymmentä senttiä. Niinpä sen kuuluisan mökkitienkin päähän ajaminen sujuu helpommin, vaikka auto onkin vain etuvetoinen. Nelivetoa Arkanaan ei ole suunniteltu, koska auton Clion ja Capturin kanssa jakama perusrakenne ei sitä salli.

Renault’n digitaaliset mittaristot ovat nykyaikaisia. Arkanan Intens-varustetasossa mittaristonäyttö on seitsemäntuumainen.

Arkanaan voi valita mikro- tai täyshybriditekniikan. Näistä jälkimmäinen eli Renault’n E-Tech-versio on se, jota maahantuojan arvion mukaan tullaan tarjoamaan ja myymään ehdottomasti enemmän. Teknisesti auto on hyvin pitkälle sama kuin esimerkiksi Méganen uusi pistokehybridi, mutta sillä erotuksella, että Arkanaa ei voi ladata ulkoisesta virtalähteestä.

Arkanan ytimessä ovat 1,6-litrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori, kapasiteetiltaan pieni (1,2 kWh) ajoakku, kaksi sähkömoottoria ja Renault’n uusi monitila-automaatti. Siinä on neljä vaihdetta polttomoottorille, kaksi sähkömoottorille ja kaksi vapaata vaihdetta. Hämmentävästä – tai näennäisestä – monimutkaisuudesta huolimatta ratkaisu on nerokas, ja on poikinut Renault’lle yli 150 patenttia.

Keskimittaisilla aikuisilla ei ole takana tilaongelmia, mikäli etuistuimet eivät ole aivan taka-asennossaan.

Tavaratilan koosta on jouduttu hybriditekniikan vuoksi nipistämään 33 litraa, joten tilaa on perusmuodossa 480 litraa. Takaselkänojat taitettuna selkeän muotoinen kontti kasvaa lähes 1,3 kuution kokoiseksi.

Täyshybridi-Arkanan keulalla puurtaa 1,6-litrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori.

Ajajalle tekniikka konkretisoituu käytännössä ihan tavallisena automaattina. Ajaminen on vaivattoman helppoa. Tekniikan varsinainen erikoisuus on siinä, että autoa voidaan ajaa niin sarja- kuin rinnakkaishybriditilassa. Täyssähköajotilaankin voi siirtyä napin painalluksella, mikäli akussa vain on tarpeeksi virtaa. Usein niin ei ole, sillä akun kapasiteetti on kovin pieni.

Akku on ennen kaikkea suunniteltu energian talteenottoa varten jarrutustilanteisiin. Silti kokonaisuudessa jäädään kuitenkin kulutuksessa säästön puolelle. Maahantuoja ei näe mahdottomana, että Arkanasta nähtäisiin myöhemmin myös pistokehybridiversio.

Luonnossa nähtynä ja koettuna Arkana on erikoinen auto. Ulkomuoto vähintään herättää mielipiteitä, ja sisätilat on loihdittu raikkaan nykyaikaisiksi. Silti sisustuksessa kaikki on laadultaan vain tavanomaista hyvää, eikä missään nimessä arkiauton vaatimustasolta erityisesti ylemmäksi kohoavaa.

Myönteistä on se, että ohjaamossa on oikeita fyysisiä painikkeita, eikä kaikkea hallita kosketusnäytöltä. Arkana on siis päältä karismaattinen, mutta sisältä hieman vaatimattomampi.

Valitsemalla täyshybridin paremman R.S. Line -varustelun saa autoonsa enemmän näyttävyyttä ja herkkuja myös sisälle. Lisähinta alempaan Intens-varusteluun verrattuna on pari tonnia.

Lyhyen ensitestin aikana Arkana käyttäytyi miellyttävän loogisesti. Suorituskyky riittänee useimpien normiajoihin, mutta urheilullinen Arkana ei ole. Tämäkin Renault-hybridi on siis suunniteltu taloudellisuus edellä, eikä sähkön tuomaa lisävoimaa ole ulosmitattu sporttisuuteen, ja sehän hybridin alkuperäinen idea onkin.

Tien päällä Arkana on hiljainen ja sivistynyt ohjastettava. Tilaa riittää hyvin koko normiperheelle.

Kohtuullisesti hinnoitellussa Intens-Arkanassa saa vakiona muun muassa seitsemän tuuman digimittariston, mukautuvan tasanopeuden säätimen, automaattisen ajovalojen ja kaukovalojen vaihtojärjestelmän, 9,3-tuumaisen kosketusnäytön, lämmitettävän ohjauspyörän, peruutuskameran, navigoinnin ja tunnelmavalaistuksen. Näillä eväin Arkana vaikuttaisi tarjoavan kohtalaisen hyvin vastinetta rahalle.

Tekniikka Renault Arkana E-Tech 145 hybrid Intens Moottori R4, 1 598 cm³, 69 kW (94 hv)/5 600 r/min, 148 Nm/3 600 r/min, sähkömoottori 36 kW (49 hv), 205 Nm, hybridijärjestelmän yhteisteho 105 kW (143 hv), yhteisvääntöä ei määritelty Ajoakun kapasiteetti 1,2 kWh Suorituskyky 0–100 km/h 10,8 s, huippunopeus 174 km/h Kulutus 4,9 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 111 g/km Voimansiirto A6, etuveto Mitat p 4 568, l 1 821, k 1 571 mm, akseliväli 2 720 mm, omamassa 1 510 kg, tavaratila 480–1 263 l, tankki 50 l Hinta 30 390 euroa

