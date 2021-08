Teslan odotettu Y-malli saapui Suomeen – kaksi äijänkörilästä testasi, etenkin yksi ominaisuus hätkähdytti

Teslan uusin tulokas Model Y esitellään virallisesti Suomessa maanantaina 30.8.2021. IS kävi ennakkoon vilkaisemassa, mistä odotetussa uutuudessa on kyse.

Teslan tuorein Kiinan-tulokas on Model Y. Se on 18 senttiä korkeampi kuin Model 3, jonka kanssa Y pääosin jakaa tekniikkansa. Model Y on lähes yhtä korkea kuin Teslan kookkaampi Model X, mutta Y:n kattolinja alkaa kaartua alaviistoon Model 3:n tapaan paljon määrätietoisemmin.

Vetävämmällä muotoilulla on haettu nykyisin niin muodikkaaksi muodostuneen coupé-korin linjoja – ja melko hyvin siinä on myös onnistuttu. Maavaraakin on Model Y:ssä enemmän – yhteensä samaiset 18 senttiä. Spontaanisti autosta tulee muodoiltaan mieleen BMW:n X3 – mutta täyssähköautona.

Uutuuden sisätilat ovat hätkähdyttävän avarat. Edessä ohjaamo ja kojelauta ovat käytännössä identtiset Model 3:n kanssa. Kaikkein parhaiten Y:n runsaat tilat konkretisoituvatkin takaistuimella, jolla istuessa huomaa nopeasti, kuinka vakiovarusteinen lasikatto jää selkeästi ylemmäksi kuin Model 3:ssa. Model 3:sta tuttu lasikaton poikittainen palkki puuttuu. Pääntilaa on siten enemmän, kuin saattaisi ulkomittojen puolesta odottaa.

Myös polvitilaa on takana riittävästi. Sitä on suorastaan ruhtinaallisesti. Ilta-Sanomat testasi tilat kahden raavaan miehen avulla, joista toinen oli yli 200-senttinen ja toinen yli 190-senttinen. Äijänköriläiden istuttaminen peräkkäin etu- ja takaistuimille paljasti, että tilaa todellakin on: yli kaksimetrisen taakse mahtuu vielä toinen lähes samanmoinen ilman, että takana istuvan polvet edes hipoisivat etupenkin selkänojaa!

Jotakin puuttuu: perinteinen mittaristo. Kun kaikki toiminnot ja näytöt ovat yhden tablettinäytön takana, saattaa kuljettaja tuskastua tavallistenkin asioiden kikkailevaan toteutukseen.

Tämä on totisesti kerrassaan hienoa, kun ottaa huomioon, että auton pituus on maltilliset 4,75 metriä. Akseliväli on 15 mm pidempi kuin Model 3:ssa – ilmeisesti siksi, että sisätilat on todellakin haluttu maksimoida. Myös tavaratila on kookas, ja laajennuksessa se kasvaa yli 1,9 kuution kokoiseksi.

Välipohjan alta löytyy kookas piilopotero – samanlainen esiteltiin esimerkiksi Saab 94-X –mallissa jo vuosikymmen sitten.

Tavaratila on fiksun mallinen ja kookas – perusmuodossa tilaa on valistuneen arvion pohjalta yli 600 litraa.

Sitten seuraa jälleen teslamaisia kummallisuuksia: Tesla ei halua ilmoittaa Y:n tavaratilan peruskokoa. Näin on mahdollisesti siksi, että se on suurempi kuin Model S:ssä, jossa takatavaratila on 744 litran kokoinen. Villi veikkauksemme on, että takakontissa on tilaa välipohjan päällä yli 600 litraa. Joka tapauksessa tavaratilaa on reippaasti, kun ottaa huomioon myös Model Y:n etutavaratilan.

Etutavaratila eli ”frunk” nielee helposti esimerkiksi latausjohdon, jos niitä pitää kuljettaa mukana.

Ensimmäisinä Model Y -malleina Suomeen saapuvat Teslan Shanghain-tehtaalta nelivetoiset Long Range -versiot, joissa toimintamatkaksi on ilmoitettu 507 kilometriä. Tämä versio kiihtyy sataseen tasan viidessä sekunnissa ja kulkee parhaimmillaan 218 km/h. Tesla ei virallisesti ilmoita auton akkukapasiteettia, mutta se on mitä todennäköisimmin sama kuin LR-kolmosessa, eli bruttokapasiteetiltaan 82 kWh.

Teslan tavoitteena on saada Berliiniin rakennettu tuotantotehdas toimimaan kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana, minkä jälkeen Suomeenkin saadaan sitten Euroopassa valmistettuja Model Y -malleja.

Hinnat alkavat toistaiseksi 66 682 eurosta, eli ns. ”kansanauto” ei ole vielä tämäkään Tesla – ehkä sitten 10 vuoden päästä tilanne on jo toinen, sillä ajavathan suomalaiset tunnetusti eurooppalaisittain vanhoilla autoilla.