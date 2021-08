Näistä kuudesta syystä johtuen akkusähköauto pitää pintansa vetyautoihin nähden

Moni miettii, kannattaisiko akkusähköauto ehkä jättää kokonaan väliin ja siirtyä myöhemmin tulevaisuudessa suoraan vetysähköautoilijaksi.

Henkeään pidätellen ei kannata jäädä odottamaan, sillä monen asian pitää vielä muuttua, ennen kuin yksityinen vetysähköautoilu on maassamme suuressa mittakaavassa totta. Tässä kuusi yleistä ongelmaa, jotka vielä jarruttavat vetysähköauton yleistymistä:

1. Kapea mallisto

Vetysähköautojen vähäinen tarjonta. Tunnetuimmat ja vanhimmat mallit ovat japanilaiset Toyota Mirai sekä Honda Clarity, ja niihin ovat liittyneet Hyundai Nexo sekä Mercedes-Benz GLC FCEV. Lisää on kyllä tulossa, mutta tuskin nekään Suomeen saapuvat nopealla aikataululla.

Lue lisää: Vetysähköauto IS:n testissä – ehtiikö malli vanhentua tankkaus­mahdollisuuksia odotellessa?

2. Hankintahinta

Vetysähköautot ovat kalliita. Esimerkiksi IS:n testaama Hyundai Nexo maksaisi Suomessa noin 70 000 euroa. Se ei ole enää erityisen kilpailukykyinen hinta, edes verrattuna uusiin akkusähköautoihin.

Hyundai Nexo.

3. Tankkausinfrastruktuurin puute

Yksi merkittävimmistä vetysähköautojen yleistymisen esteistä on niiden vaatiman tankkausinfrastruktuurin puute. Tämä vaivaa tällä hetkellä useimpia Euroopan maita. Suomessa julkisia vetyasemia ei ole. Suunnitteilla on sentään vuonna 2024 Harjavaltaan avattava vedyn tuotantolaitos, jonka rakennusbudjetti on 65 miljoonaa euroa. Se tulee palvelemaan kuitenkin etupäässä teollisuutta ja raskasta liikennettä.

4. Vedyn hinta

Vety ei ole erityisen edullista. Esimerkiksi Ruotsissa vety maksaa noin kahdeksan euroa kilo, ja Suomessa hinnaksi on arvioitu kymmentä euroa kilolta. Nexon kulutuksella sadan kilometrin hinnaksi tulisi siis reilusti yli 10 euroa. Akkusähköauto tulee huomattavasti edullisemmaksi.

Lue lisää: Saksassa on jo miljoona sähköautoa – tavoitteena 10 miljoonaa

5. Auton käyttöikä

Tämänhetkisen parhaan tiedon mukaan vetysähköauton polttokennon elinikä on noin 5 000 tuntia, mikä vastaa ajosuoritteen profiilista riippuen Suomessa tyypillisesti noin 300 000 kilometriä. Sen jälkeen nykyteknologiaan perustuva hyvin kallis polttokenno täytyisi mahdollisesti uusia kokonaisuudessaan.

Lue lisää: Näin sähköautot jyräävät maailman­laajuisessa tilastossa – Suomi vahvasti pistesijoilla

6. Vetokyvyn puute

Suomalaisittain merkittävä erityispiirre on haluttu vetokoukun asennusmahdollisuus. Japanilaisvalmistajien keskuudessa vetokoukku on usein aivan tavallisissakin autoissa marginaaliin jäävä ominaisuus, ja sama pätee vetysähköautoihin, myös Nexoon – koukkua ei siis saa.

Lue lisää: Toyota on keksinyt vetyautolleen mainion myyntipuheen: Ei saastuta vaan puhdistaa ilmaa