Ensitesti: Ehtiikö Hyundai Nexo vanhentua ennen Suomeen saapumistaan?

Vetysähköauton tulemista on puuhattu jo pari vuosikymmentä, mutta toistaiseksi kehitys on jäänyt vain muutaman maan iloksi. Hyundai Nexo olisi jo valmis tien päälle Suomessakin.

Viimeksi kuluneen reilun kymmenen vuoden aikana vetyautorintamalla on tapahtunut paljon, mutta Suomessa onneksi vähemmän. Onneksi sen vuoksi, että meillä kehitys on ollut väärän suuntaista. Lähimmät vedyn tankkausasemat sijaitsevat nykyisin naapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa. Muutamia vuosia sitten Suomessakin oli peräti kaksi vetyasemaa, nyt ei ensimmäistäkään – toistaiseksi. Odotus vedyn saapumisesta jatkuu jatkumistaan.

Kuljettajan paikalla istuu mielellään. Istuin- ja ohjauspyöräsäädöt ovat laajat, eikä parhaan oman ajoasennon löytäminen tuota ongelmia. Näkymä ulos on avara.

Ajoin vetykäyttöistä sähköautoa ensimmäisen kerran vuonna 2008. Silloin kyseessä oli vielä Nissan X-Trailin pohjalle tehty tutkielma, mutta tänään Hyundain sarjatuotanto-Nexolla on ikää jo useampi mallivuosi. Nexo on yksi niistä muutamista malleista, jollaisia esimerkiksi Toyota, Honda, BMW, Mercedes-Benz ja Hyundai ovat tuoneet tai ovat tuomassa markkinoille.

Nexon 12,3-tuumaiselle kosketusnäytölle loihdittu käyttöliittymä on poikkeuksellisen onnistunut ja helppokäyttöinen.

Pelkistetty mittaristo on helppolukuinen. Kulutus asettuu noin 1,3 kilon tuntumaan sadalla, mikä tarkoittaisi vähintään noin 10 – 11 euron kuluerää – jos vetyä vain olisi saatavilla Suomessa.

Nyt Nexo on taas ajankohtainen, kun Suomeen ollaan rakentamassa hiljalleen ensimmäisiä vedyntuotantolaitoksia. Nexolla on kuitenkin ikää jo sen verran, että malli-ikä tullee täyteen ennen kuin maamme vetytankkaus henkilöautoille pääsee edes alkuun.

”Konehuoneessa” on päällimmäisenä teksti Hydrogen eli vety.

Kertauksen vuoksi todettakoon, että Nexo on vetysähköauto, jossa sähkömoottori saa voimansa akkusähköautoista poiketen auton polttokennoista. Polymeerielektrolyyttipolttokennojen teho on Nexossa 95 kW, ja ne käyttävät polttoaineenaan vetyä. Ajamista avustaa kapasiteetiltaan pieni ajoakku. Merkitsevin ero akkusähköautoihin verrattuna vetyautossa on se, että sen polttoainesäiliöt voidaan täyttää muutamassa minuutissa tyhjästä täyteen. Kumpikaan ei tuota CO2-päästöjä tien päällä.

Nexo on konservatiivisen näköinen tuote vetyautojen harvaan joukkoon. Autoon ei saa vetokoukkua.

Ulkoisesti Nexo on melkein kuin mikä tahansa nykyaikainen etuvetoinen ”mukamaasturi”, jonka 4,7-metrinen kori tarjoaa mukavat tilat neljälle ja kohtuulliset tilat viidelle aikuiselle. Nexo on tehty leppoisaan kruisailuun, ja jousitus tuntuu nielevän tien epätasaisuuksia huomattavan hyvätapaisesti. Ohjaustuntuma on rauhallisen neutraali, ehkäpä jopa hieman etäinen.

Perusasiat olisivat siis kunnossa, mutta mutta…

Tekniikka Hyundai Nexo Moottori sähkömoottori, 120 kW (163 hv), 395 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 9,2 s, huippunopeus 179 km/h Kulutus 0,95 kg/100 km vety CO2-päästöt 0 g/km Ajoakku 1,56 kWh Toimintamatka 666 km Voimansiirto A1, etuveto Mitat p 4 670, l 1 860, k 1 640 mm, akseliväli 2 790 mm, omamassa 1 872 kg, tavaratila 461–1 466 l, tankit 6,33 kg Hinta-arvio noin 70 000 euroa

