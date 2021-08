Pikatesti: Ioniq 5 avaa Hyundaille rohkeamman aikakauden

Hyundai Ioniq 5 on rohkeasti muotoiltu sähköautouutuus, joka erottuu massasta. Lähtöhinta Suomessa on juuri ja juuri saatu puristettua alle 50 000 euroon, joten autoon on mahdollista saada myös valtion hankintatuki.

Hyundain tuorein sähköauto Ioniq 5 on oiva esimerkki siitä, millaisten haasteiden eteen autovalmistajat ajautuvat uusia malleja suunnitellessaan. Siirtymä polttomoottoriautoista sähköautoihin on tosiasiassa suurempi, kuin pelkkä pinnallinen tarkastelu antaisi ymmärtää. Oikeastaan melkein kaikki menee uusiksi; tilanne on samalla sekä mahdollisuus että uhka.

Kuluva 2020-luku on täyssähköautojen tulemisen aikaa. Jopa Suomessa Hyundain tämän vuoden myynnistä on heinäkuun loppuun mennessä sähköautoja jo joka viides, kun taas esimerkiksi diesel on jo painunut marginaaliin. Autoilun maailma muuttuu nopeasti, eikä tuleen voi jäädä makaamaan. Uudessa tilanteessa akkusähköautojen monin paikoin vanhoja kaavoja rikkovia ominaisuuksia voi puntaroida ainakin muotoilun, tilantarjonnan ja hinnoittelun kannalta.

Ioniq 5:n linjoissa on paljon terävyyttä.

1) Muotoilullisesti Ioniq 5 edustaa Hyundaille uutta, rohkeamman aikakauden avautumista. Ioniq 5 on muotoiltu huomiota herättävän erottuvasti joka suunnalta tarkasteltuna. Linjoissa yhdistyvät futurismi ja itsevarmuus hätkähdyttävällä tavalla. Sisätilat on puolestaan suunniteltu minimalistiseen, rauhalliseen lounge-tyyliin. Kokonaisuutena Ioniq 5 on Hyundain mallistossa rohkea veto.

Sisätilat ovat rauhallisen pelkistetyt.

2) Tilasuunnittelu on uuden ajan sähköautojen kannalta aivan uusi temmellyskenttä, koska polttomoottorille ja siihen liittyvälle tekniikalle ei enää tarvita tilaa. Ioniq 5:ssä tämä konkretisoituu perusrakenteen pitkässä akselivälissä, jonka myötä tilaa on tässäkin sähköautossa sisällä paljon enemmän kuin päältä päin vanhojen oletusarvojen pohjalta olettaisi. Hyundain rohkeutta osoittaa myös se, että auto on lähtökohtaisesti takavetoinen, vaikka nelivetokin on tarjolla.

Selkeäpiirteinen, 12,3-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste.

3) Sitten vielä se hinnoittelu. Vaikka Ioniq 5 on tilantarjonnaltaan pätevä ja ajettavuudeltaan varsin sujuva sähköautouutuus, kylmä fakta on, että sen hinta karkaa edelleen monille aivan liian kauaksi. Varustetasosta riippuen Ioniq 5 maksaa edelleen noin 15 000-20 000 euroa enemmän kuin suomalaiset tällä hetkellä keskimäärin uuteen autoonsa sijoittavat. Aivan kansanautoksi Ioniq 5:stä ei tässä suhteessa vielä ole. Lisävarusteena pikakoeajon yksilöön oli asennettu noin neljän tonnin Launch Pack -paketti, jonka myötä auton hinta lähentelee 54 000:ää euroa.

Takanakin on hienosti tilaa, vaikka edessä istuisi yli 190-senttinen henkilö.

Ensimmäiset uudet Ioniq 5:t ovat juuri saapuneet Suomeen, ja maahantuojan mukaan lisää saadaan kuluvan vuoden aikana vielä tarvittaessa jopa 400–500 ennakkotilattua autoyksilöä. Toisaalta täsmälleen omiin toivomuksiin räätälöidyn auton saapumista kaukaa idästä voi joutua odottamaan pitkälle ensi vuoteen.

Takakannen pikselivalot ovat omintakeinen ratkaisu. Mallia on ehkä hieman haettu legendaarisen DeLorean DMC-12:n takavaloista?

Tekniikka Hyundai Ioniq 5 73 kWh 217 hv Style Moottori sähkömoottori taka-akseleilla, 160 kW (217 hv), 350 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 7,4 s, huippunopeus 185 km/h Toimintamatka 481 km Latausnopeus 6 h 9 min (10,5 kW, 10 – 80 prosenttia) Ajoakku 72,6 kWh Kulutus 16,8 kWh/100 km sähkö CO2-päästt 0 g/km Voimansiirto A, takaveto Mitat p 4 635, l 1 890, k 1 605 mm, akseliväli 3 000 mm, omamassa 1 950 kg, tavaratila 527-1 587 l Hinta 49 990 euroa Kiitämme Ajamisen letkeää sujuvuutta Väljiä sisätiloja Moitimme Sähköauton hintalisää

Ilta-Sanomat ottaa Ioniq 5:n täysimittaiseen koeajoon lähiaikoina.