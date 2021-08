Iisalmelainen Antti Arvela kauppaa kahta hienoa ajoneuvokokoelmaa. Suurin osa kymmenestä historiallisesta Citroënista on ajokunnossa

Itikan Säätiön myyntiin laittamille historiallisille Citroën-henkilöautoille ja Farmall-traktoreille on kysyntää, mutta omistaja haluaa myydä autot ja traktorit kokoelmina.

Sarvela myy Nettiautossa vuonna 1971 rekisteröityä Citroën SM:ää 185 000 eurolla. Hintapyyntö on melkoinen, vaikka takavetoisella Suomi-autolla on ajettu vain 50 000 kilometriä. Kovalle pyyntihinnalle löytyy selitys ilmoituksen lisätiedosta: myynnissä on tuolla hinnalla yhteensä kymmenen Citroën-auton kokoelma.

Miksi joku haluaa luopua noin hienosta kokoelmasta, jossa on SM-mallin lisäksi muun muassa C3 Thorpedo vuodelta 1925, Traction Avant vuodelta 1957 ja Ami6 vuodelta 1966? Varsinkin, kun suurin osa autoista rekisterissä ja ajokuntoisia?

Myynnissä olevaan Citroën-kokoelmaan kuuluvat kuvassa olevista autoista muut paitsi komean rivistön laidoilla olevat yksilöt.

Autot omistaa vuonna 1998 perustettu Itikan Kulttuuriperinnön Säätiö, jonka nimi on ollut vuodesta 2008 Itikan Säätiö. Kyseessä on iisalmelaisen Itikan tilan sekä tilan vanhan päärakennuksen ja kulttuuriperimän vaalimiseksi perustettu säätiö. Itikan tila on ollut Sarvelan suvun omistuksessa vuodesta 1905 alkaen.

– Säätiön nykyinen hallitus haluaa helpottaa säätiön ydintoiminnan jatkamista ja päätti muuttaa käyttövarallisuudeksi omaisuutta, joka ei suoranaisesti liity tilan historiaan tai toimintaan, kertoo Itikan Säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Sarvela.

Citroënit ajomukavuuden vuoksi

Citroën-kokoelman taustalla on Antti Sarvelan isä Jaakko. Tekniikasta kiinnostuneella Jaakko Sarvelalla oli käyttöautoina Citroëneita 1960-luvulta lähtien, ja myöhemmin hän hankki omistukseensa myös jotakin vanhempia ranskalaisautoja. Paria nyt myynnissä olevaa autoa lukuun ottamatta autot ovat alkuperäisiä Suomi-autoja.

Myytävien Citroënien ryhmään kuuluvat muun muassa C3 Thorpedo vuodelta 1925, gangsteri-Citikka Traction Avant vuodelta 1957 ja C6 Berline vuodelta 1930.

Itikan tilaa isännöinyt Jaakko Sarvela luopui karjasta 1960-luvun alussa ja perusti yhdessä veljensä Jussi Sarvelan kanssa kotitilansa navetassa vuonna 1962 toiminnan aloittaneen Peltosalmen Konepaja Oy:n. Vuonna 1966 Peltosalmelle muuttanut Sarveloiden konepaja on nykyisin kaivos- ja tunnelilaitteistaan tunnettu Normet Group Oy, joka on Iisalmen suurimpia yksityisiä työnantajia.

Vuoteen 1972 saakka Sarveloiden omistuksessa ollut Peltosalmen Konepaja valmisti alkuvaiheessa traktoreihin sopineita maansiirtolaitteita, ennen kuin tuotannon pääpaino siirtyi metsätyökoneisiin. Tähän Jaakko ja Jussi Sarvelan elämänvaiheeseen liittyvät myös Citroënit.

– Isä ja setä olivat paljon liikkuneita tehtailijoita. Tiet olivat tuohon aikaan huonoja, ja he havaitsivat Citroënin kaasunestejousituksen edut, kertoo Antti Sarvela.

Jaakko Sarvela kuoli vuosi sitten elokuussa 85-vuotiaana. Jaakkoa viisi vuotta vanhempi Jussi-veli viettää virkeitä vanhuudenpäivä Espoossa.

Yhteensä 185 000 euroa

Itikan tilalla olevia autoja ei ole pidetty vakan alla, mutta kymmenen Citroënin ja kymmenkunnan traktorin kokoelmat eivät ole mahdollistaneet museomaista toimintaa.

Nyt myyntiin laitetussa kokoelmassa olevat Citroënit ovat ikäjärjestyksessä C3 Thorpedo (1925), C6 Berline (1930), ”gangsterimalli” Traction Avant (1957), Ami6 (1966), DS21 (1971), SM (1971), CX (1984), Rättäri 2CV (1987), BX (1990) ja XM (1995).

Suurin osa autoista on rekisterissä, ja osalla niistä voisi lähteä suoraan liikenteeseen. Suurin osa autoista on museorekisterissä.

Myytävien Citroënien ryhmään kuuluvat muun muassa C3 Thorpedo vuodelta 1925, gangsteri-Citikka Traction Avant vuodelta 1957 ja C6 Berline vuodelta 1930.

– Kolme niistä on katsastettu, ja ainakin kolme menee helposti läpi katsastuksessa. Osaan pitää tehdä peltitöitä, mutta niiden tekniikka on kunnossa – peltityöt jäävät autojen seuraavalle omistajalle. Liikenteessä poissa olevissa autoissa on runko-ongelmia.

Itikan Säätiö haluaa myydä autot yhtenä kokoelmana mielellään Suomeen. Kallein yksittäinen auto lienee SM, mistä moni Citroën-harrastaja on jo ilmaissut kiinnostuksensa.

Lue lisää: Simo Veharanta on myynyt tuhansia autoja, joista 30 Teemu Selänteelle ja yhden Jerry Seinfeldille – ”Hinta saattaa kolminkertaistua hyvän ja täydellisen välillä”

– Yksittäisiä autoja on kyselty ja muutamaa autoa yhdessä. Kaikille niille olisi jo nyt tiedossa uusi koti, mutta Säätiö ei ole hinnoitellut niitä yksittäin, ja haluamme myydä ne kokoelmana, kokoelmalla kun on oma arvonsa. Kokoelman pyyntihinta on 185 000 euroa. Euroopassa on pelkästään Citroëniin keskittyviä museoita, mutta toivottavasti autoille löytyy Suomesta paikka, missä ihmiset pääsevät niitä ihailemaan, toivoo Antti Sarvela.

Traktorikokoelma 50 000 euroa

Kymmenen Citroënin lisäksi Itikan Säätiö myy myös omistamansa traktorit. Kaikki myynnissä olevat kymmenkunta traktoria ovat yhdysvaltalaislähtöisiä. Valtaosa historiallisista traktoreista on International Harvesterin valmistamia Farmall-malleja. Joukossa on myös samaan sukupuuhun kuuluvia International-malleja sekä yksi John Deere.

Lue lisää: Yksi hujimmista autoista myytiin valtavalla sumalla

Traktorikokoelmassa on muun muassa alkuperäisessä kunnossa oleva Farmall F12 (1938), Farmall A (1946), hyväkuntoinen Farmall H (1947), Farmall 30 (1951), telamalli International T6 (1960) ja International F826 (1971). Moni traktoreista on ajokunnossa – tai ainakin ”ajokunnossa”.

Myös traktorit myydään kokoelmana, jonka pyyntihinta on 50 000 euroa. 20 vuoden takaa olevassa kuvassa toisena oikealta oleva Farmall M ei kuulu myynnissä olevaan kokoelmaan.

Citroën- ja traktorikokoelmien myynnin jälkeen Itikan tilalle jäävät vielä tilan ensimmäiset ajoneuvot, vuoden 1934 Studebaker ja vuoden 1947 Farmall M, joista jälkimmäinen ostettiin 30 vuotta sitten takaisin tilalle.

Lue lisää: Volkswagen-tuunaaja innostui toden teolla: onko tässä Suomen matalin ”lumiaura”?