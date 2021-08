Peugeot Rifter ja sen sisarmalli Citroën Berlingo ovat nyt myös täyssähköisiä ihmisten ja tavaroiden liikuttajia.

e-Rifteristä löytyvät valmistajansa mukaan kaikki aiemmista Riftereistä tutut ominaisuudet yhdistettynä 100 kilowatin täyssähkömoottorin suorituskykyyn.

Sähköinen voimalinja koostuu 50 kWh:n akusta ja 11 kW:n tehoisesta kolmivaiheisesta ajoneuvolaturista. Ajoakun pikalataus (100 kW) saavuttaa 80 prosentin latausasteen 30 minuutissa. 11 kW:n julkisesta tai kotilatausasemasta akku on mahdollista ladata täyteen viidessä tunnissa. Toimintamatka on 280 km (WLTP-syklin mukaisesti mitattuna).

e-Rifterin vakiovarusteisiin kuuluu äänikomentoja totteleva navigointi, jonka yhteydestä löytyvät sähköisen ajamisen infovalikot. Valikosta kuljettaja voi tarkastella kulutustilastoja, energiavirtoja sekä ohjelmoida auton viivästetyn latauksen alkamisajan.

e-Rifterin monipuolisista käyttömahdollisuuksista kertoo osaltaan 1 050–4 000 litran tavaratila sekä 750 kilon vetomassa. Matkustamo on helposti muunneltavissa; etumatkustajan istuin on taitettavissa ala-asentoon samoin kuin kolme erillistä, tasaisesti alas taittuvaa ja kiskoilla liikkuvaa kakkosrivin istuinta. e-Rifter on saatavana myös 7-paikkaisena mallin kummassakin koripituudessa.

Vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa digitaalinen i-Cockpit-mittaristo, kattokaiteet, 8-tuumainen kosketusnäyttö Mirror Screen -toiminnolla, tummennetut lasit, liukuvat sivuovet sekä useita turvavarusteita.

Hinnat alkavat 39 349 eurosta. Ensimmäiset e-Rifterit saapuvat Suomeen tämän vuoden lopussa.

