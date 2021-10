Ensitesti: Ducaton mittaristo nykyaikaistettiin, mutta sen kielivalikoima pysyi huonona. Valitettavasti myös ratin säädöt jätettiin entiselleen.

Valoumpioihin ja maskiin on tehty olemattomia muutoksia. Pakettiauton maskissa tulee olemaan Fiatin tekstilogo, mutta matkailuautovalmistajat käyttävät yleensä omaa logoaan. Ensituntumat uudesta Ducatosta otettiin Challengerin retkeilyautolla.

Maahantuoja Fiat vaikenee uuden Ducaton lanseerauksesta, vaikka matkailuajoneuvokauppiailla on jo 2020-luvulle päivittyneitä autoja. Ilta-Sanomat tutustui tähän matkailuautojen ylivoimaisesti suosituimpaan alustaan Challengerin retkeilyautona.

Osa arvioista ja kuvista on kuitenkin Dethleffsin matkailuautoista, sillä ranskalaisvalmistajan autosta puuttui osa Ducaton uudistuksista. Tämä selittyy sillä, että vain osa autoon tehdyistä tervetulleista uudistuksista kuuluu vakiovarusteluun.

Karavaanialan kannalta Ducaton uudistumisen suurin heikkous on hintojen tuntuva nousu. Matkailuajoneuvojen hinnat nousevat kautta linjan, mutta Ducato-mallien kohdalla hintojen nousu on 8–10 prosenttia eli tuhansia euroja.

Ducaton koriin mahdollisesti tehdyt viilaukset selviävät pakettiauton julkistamisen yhteydessä. Retkeilyauton takaosassa on käyttöveden täyttöaukko, dieselin ja AdBlue-liuoksen tankkaus tapahtuu entiseen tapaan kuljettajan oven vierestä.

Ulkoisesti Ducato muuttuu olemattomasti. Maskissa on punaisen logon sijaan Fiatin tekstilogo. Lisäksi maskin sekä valoumpioiden muotoihin on tehty huomaamattomia viilauksia.

Challengerin V210-retkeilyautomallissa on sähköisesti korkeussäädettävä vuode.

Uusien mallien kohdalla nostetaan aina esiin kaikki tehdyt parannukset, vaikka ne eivät olisi vakiona. Ducaton kohdalla kerrotaan valotehoa selvästi parantavista lediajovaloista, mutta perusvarusteluun kuuluvat edelleenkin halogeenivalot. Matkailuautoissa lediajovalojen lisähinta on reilusti yli tuhat euroa.

Käytön kannalta huomattavasti ulkonäköviilauksia merkittävämpää on se, että Ducato on saanut uuden ratin, kojelaudan, mittariston ja ovipaneelit.

Ohjauspyörän molemmissa poikittaispuolissa on painettavia kytkimiä samaan tapaan kuin nykyhenkilöautoissa. Poistuvassa mallissa vakionopeudensäädintä käytetään ratin takana piilossa olevasta viiksestä, mutta jatkossa sen ohjaus tapahtuu ratin kytkimillä. Lisävarusteeksi tulee erilaisia avustimia ja myös adaptiivinen vakionopeudensäädin.

Menneisyyttä ratissa edustaa se, että ohjauspyörässä ei ole valitettavasti vieläkään korkeussäätöä, eli ajoasennon löytäminen jää ratin pituussäädön ja penkin säätöjen varaan.

Uudessa ratissa on nykytyylin mukaisesti säätimiä, joilla käytetään muun muassa vakionopeudensäädintä. Vaihteenvalitsin on entiseen tapaan kojelaudassa, ja myös säilytystilat ovat kutakuinkin ennallaan.

Merkittävä parannus on luettavuuden ja informaatiosisällön kannalta huonon mittariston hylkääminen. Vakiomittaristo on edelleenkin analoginen, mutta mittarit ovat varsin selvälukuisia. Lisäksi kasvaneen näytön kautta saa huomattavasti aiempaa enemmän informaatiota.

Kosketusnäyttö on lisävaruste, jonka saa 7- (kuvassa) ja 10-tuumaisena. Automaatti-ilmastoinnin käyttöpaneeli uudistui täydellisesti.

Lisävarusteisiin lukeutuvan digitaalimittariston keskellä on neliskanttinen alue, jonka sisältöä pystyy muokkaamaan. Fiatin mittaristovaihtoehtojen suurin heikkous on se, että italialaismerkin kielivalikoima ei sisällä suomea eikä ruotsia.

Lisävarusteisiin lukeutuvan digitaalisen mittariston keskellä olevan alueen sisältö on muokattavissa.

Kieliongelma koskee todennäköisesti myös tehdaslisävarusteena tilattavaa kosketusnäyttöä, jonka kokovaihtoehdot ovat seitsemän ja kymmenen tuumaa. Tiettävästi kosketusnäytön saa vain digitaalimittariston yhteyteen.

Kojelaudan perusmuodot ja lokerot ovat entisellään, mutta medialaitteen sivuilla ja kojelaudan päissä olevien ilmasuuttimien muotoilu ja suuntaus ovat muuttuneet. Vakiona olevan manuaali-ilmastoinnin kierrettävät säätimet ovat säilyneet kutakuinkin entisellään, mutta automaatti-ilmastoinnin säätöyksikön ulkonäköharppaus on melkoinen.

Hydraulinen ohjaustehostin on korvattu sähköisellä. Nopeuden mukaan säätyvä tehostus vaikutti lyhyen koeajon perusteella asialliselta: retkeilyauto oli kevyt pyöriteltävä, ja maantieajossa ohjaus oli tarkka.

Kuljettajan vasemmalla puolella oleva mekaaninen seisontajarru on korvattavissa sähköisellä seisontajarrulla, jonka kytkin on ratin vasemmalla puolella kojelaudan alaosassa. Päivitetyn ajonvakautuksen lisäksi Ducatossa on ilmeisesti jatkossa vakiona sekä sivutuuli- että perävaunuavustin.

Uudistuneen Ducaton avain näyttää tältä.

Uusien Multijet3-dieselmoottorien luvataan vähentävän kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä jopa seitsemän prosenttia verrattuna nyt käytössä olevan sukupolven moottoreihin. 2,2-litraisen turbodieselin neljä tehoversiota ovat entiset 120, 140, 160 ja 180 hevosvoimaa.

Kuusiportaisen manuaalivaihteiston saa kaikkien moottoriversioiden yhteyteen, mutta 9-vaihteista automaattivaihteistoa ei saa 120-hevosvoimaiseen malliin. Automaattivaihteiston yhteydessä moottorin maksimivääntömomentti kasvaa 20 (160 hv), 30 (140 hv) tai 70 newtonmetriä (180 hv).