Saako mopolla ajaa pyörätiellä? Liikenneturvalla on asiaan selvä vastaus

Koulujen alku näkyy liikenteessä myös mopojen määrissä.

Turvallinen mopoilu vaatii kuljettajalta monenlaisia taitoja liikennesääntöjen tuntemisen lisäksi.

– Mopon hallitseminen vaatii kuljettajalta usein enemmän kuin autolla ajaminen. Nopeus on tärkein yksittäinen tekijä, jolla voi säädellä turvallisuutta, vahvistaa Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo.

Mopoilijoiden onnettomuudet ovat olleet laskussa viime vuosina.

– Suunta on hyvä. Mutta tilastoista näkyy, että kolmen viime vuoden aikana mopoilijoiden henkilövahinkojen tapahtumapaikkana on ollut risteys joka toisessa tapauksessa. Kyse ei ole pelkästään väistämissääntöjen osaamisesta. Risteyksissä on osattava arvioida mm. muiden ajoneuvojen nopeuksia ja etäisyyksiä, Vuoristo tarkentaa.

Mutta missä mopolla saa tai ei saa ajaa?

– Mopolla ajaessa korostuu sopivien väylien valinta. Reitin valinnassa on hyvä ottaa huomioon nopeusrajoitukset, liikennemäärät ja olosuhteet.

Vuoristo kertoo, että mopoilijan paikka on ajoradan oikeassa reunassa, mutta siten ettei oma tai muiden turvallisuus vaarannu.

– Pyörätiellä saa ajaa ainoastaan, jos se on erikseen sallittu ja merkillä osoitettu. Pyöräkaistalla mopoilu on kielletty ja pientareella ajaminen on sallittua ainoastaan taajaman ulkopuolella.

Mopoilijan tärkein turvavaruste on kypärä

Liikenneturvasta halutaan antaa myös positiivista palautetta mopoileville nuorille.

– Nuoret ovat fiksuja. Seurannoissa näkyy, että mopoilijoilla on kypärä päässään lähes sataprosenttisesti, Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen.

Toisaalta kiinnityshihnoja näkyy Savolaisen mukaan toisinaan liian löysällä tai jopa auki.

– Jotta kypärä suojaa, sen tulee olla asianmukainen, sopivan kokoinen ja kunnolla kiinnitetty.

Myös kunnolliset ajohanskat ja -kengät sekä vaatetus suojaavat mopoilijaa sekä huonon kelin haitoilta mutta erityisesti kaaduttaessa tai törmättäessä.

Sekin on hyvä muistaa, että turvavarusteiden käyttö koskee myös mopon kyydissä matkustavaa.

