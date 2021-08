Ford pestasi testaajia, jotka jaksavat työskennellä 24 tuntia tauotta

Autonvalmistaja Ford testaa autojaan ääriolosuhteissa, mutta kuskin paikalla ei istukaan ihminen.

Fordin tuoreinta tekniikkaa edustavalla testilaitoksella testataan autoja erilaisissa ääriolosuhteissa yhden ja saman katon alla.

Simuloinnilla on Fordin mukaan saatu aikaiseksi niin realistiset olosuhteet, että myös kokeneimmat testiajajat saattavat väsyä tai tulla huonovointisiksi testin aikana, esimerkiksi korkean paikan kokeissa.

Ford on nyt rekrytoinut testaajiksi kaksi robottia, joille tiimi on antanut nimet Shelby ja Miles. Roboteista on apua erityisen kuormittavissa testeissä, joissa suoritus täytyy pystyä toistamaan täysin samalla tavalla useita kertoja.

Saksan Kölnissä sijaitsevassa Weather Factory -testilaitoksen ansiosta Fordin tulevat kuljettajat tietävät ajavansa autoa, joka on suoriutunut vaativissa olosuhteissa, kuten Saharan autiomaassa, Siperiassa tai Alppien korkeimmilla huipuilla.

Ihmisten tekemät ääriolosuhteiden tuulitunnelitestaukset vaativat lukuisia turvallisuustoimenpiteitä. Testeihin on muun muassa varattava happipulloja ja lääkinnällisiä välineitä. Lisäksi paikalla on oltava lääkintähenkilö, sillä testikuljettajan terveyttä tarkkaillaan jatkuvasti testin aikana.

Kumpikin testiroboteista kykenee toimimaan -40°C – +80 lämpötiloissa ja äärimmäisissä korkeuksissa. Robotin jalat yltävät auton polkimille, toinen käsi on vaihteenvalitsimella ja toista käytetään auton käynnistämiseen ja sammuttamiseen.

– Nämä kaksi uutta kuljettajaa ovat fantastinen lisä tiimiin, koska ne pystyvät tekemään vaativia kestotestejä korkealla ja kuumissa lämpötiloissa. Kun kuljettajan paikalla on robotti, voimme jatkaa testejä yön yli tarvitsematta huolehtia ruokailuista tai muista tauoista, tuulitunnelitestien valvoja Frank Seelig sanoo.

Ford jatkaa lisäksi tosielämän testauksia sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Euroopan testipaikkoihin kuuluvat muun muassa Itävallan korkein vuori Grossglockner ja Ruotsin Lapissa sijaitseva Arjeblogin alue.