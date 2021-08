Liikenteen päästövähennysten vuoksi jopa koko Suomen liikennejärjestelmää on muutettava, summaa nyt Sitran raportti.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran mukaan Suomen liikennejärjestelmä on suunniteltu yksityisautoilun ehdoilla.

”Arkiliikkuminen Suomessa on keskimäärin hyvin autoriippuvaista, koska henkilöauto on pääsääntöisesti kätevin kulkuväline liikkumiseen isossa osassa Suomea. Tämä on pitkäjänteisen kaavoituskulttuurin ja liikennesuunnittelun tulos”, Sitran tuore Korjausliike-raportti toteaa maan liikenteen nykytilanteesta.

Sitran raportissa esitetäänkin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asettamista ilmastosyistä liikenne- ja infrastruktuurijärjestelyissä lähtökohtaisesti etusijalle sekä kasvattamaan tukea joukkoliikenteelle. Yhtenä keinona raportti mainitsee myös tiemaksut.

Sitran mukaan oleellista olisi tehdä nykymuotoisesta autoilusta suhteessa kalliimpaa, sillä liikenteen nykyiset maksut ja verot eivät ”kaikilta osin kannusta päästövähennyksiin”:

”Polttoaineiden valmisteverotus ei ole reaalisesti noussut pitkään aikaan. Diesel-autoilijat maksavat dieselin polttoaineveron alemman tason ja kiinteän käyttövoimaveron takia joka ajokilometristä sitä vähemmän, mitä enemmän he ajavat.”

Ongelmana Sitra näkee myös kilometrikorvaukset, jotka korvaavat auton käytöstä todellisia kustannuksia enemmän.

Lisäksi raportin mukaan ”työnantajan tarjoama pysäköintietu on yhä veroton” ja joidenkin työntekijöiden nauttima ”autoetu verotuksessa aliarvotettu”.