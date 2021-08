Viikon olut: Tyylipuhdas länsirannikon IPA

Brewfist Spaceman tuoksuu ja maistuu tyylipuhtaalta Yhdysvaltojen länsirannikon tuotokselta, mutta tämä olut on pantu Italiassa Milanon kaakkoispuolella.

Brewfist Spaceman

89 pistettä

Paikallista karaktääriä keitoksesta ei löydy, sillä raaka-aineet liikkuvat nykyään sukkelasti joka suuntaan. Ihan tavanomaisesta, geneerisestä india pale alesta ei kuitenkaan ole kyse.

Meripihkan väri, männynneulasten ja sitrushedelmien tuoksu sekä lihaisten, eksoottisten hedelmien pureskeltavuus saavat veden kielelle. Rujon humalahyökkäyksen sijasta tässä oluessa vaalitaan myös maltaisuutta, johon katkeroiden on hyvä sulautua. Pieni este tämän oluen menekille on Alkon puolihävytön hinnoittelu. Kyseessä on kuitenkin vahva näyttö italialaispanimolta, joka pystyy luomaan omintakeisempiakin oluita, kuten sen ”leivonnaisoluet” The Bad Sentenza ja The Good Il Biondo osoittavat.

Valmistusmaa: Italia.

Alkoholipitoisuus: 7 %.

Saatavuus: Alko (6,40 euroa).

Ruokasuositus: Lammaspyörykät arrabiata-kastikkeessa.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.

