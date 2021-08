Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on ilmoittanut kymmenistä taksiliikenneluvan peruutuksista.

Traficomin sivuja silmäilemällä taksiliikennelupia on peruutettu tänä vuonna todella runsaasti. Mistä tässä on kysymys, johtava asiantuntija Pasi Hautalahti?

– Kyse on pääasiassa varattomuusesteistä.

– Liikennepalvelulaki säätää muun muassa, että velvoitteiden hoitaminen on kunnossa, ja sitten jos varattomuusesteitä ilmenee, annamme tilaisuuden hoitaa asian plussan puolelle. Nyt peruutukset johtuvat siitä, että varattomuuseste on jäänyt selvittämättä. Varaton ei voi olla luvanhaltija.

Varattomuuseste tarkoittaa sitä, että velallisella ei ole ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta. Tällaisessa tilanteessa ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasiat velkojille.

Hautalahden mukaan Traficom on ilmoittanut taksiluvan peruutuksista julkisesti, koska luvanhaltijat eivät ole hakeneet postiaan. Kuinka paljon lupia on tänä vuonna peruttu?

– Varattomuusesteiden vuoksi tänä vuonna on noin 70 lupaa peruutettu. Osa on noutanut tiedonannon, osa on päätynyt yleistiedonantoon. Kolmannes on hoitanut valvonta-asian kuntoon.

Miten luku vertautuu aiempiin vuosiin?

– On kyllä kieltämättä hieman enemmän kuin aiemmin. Ihan tällaista määrää ei ole aiemmin tullut.

Minkä verran korona näyttelee tässä asiassa?

– Kyllä varattomuusesteitä oli ennen jo koronaakin esillä.

Taksiluvan haltijat saavat olla edelleen varpaisillaan.

– Seuraavaksi tarkistamme, ovatko luvanhaltijat ilmoittaneet Y-tunnuksensa, Hautalahti sanoo.