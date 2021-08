Tiedätkö mitä kaikkia turvajärjestelmiä autosi sisältää? Tuudittautuminen niiden varaan voi kostautua

Onko autoilijan hoivaaminen jo mennyt liiallisuuksiin?

Etenkin ennakoiva tasanopeudensäädin (yleisesti myös vakionopeudensäädin) on kätevä lisäjärejstelmä ajamiseen. Sekään ei ole virheetön.

Tuoreen kyselyn mukaan joka toinen autoilija arvioi turvateknologian tuudittavan kuljettajia liialliseen turvallisuuden tunteeseen ja joitakin ajoa avustavat järjestelmät jopa häiritsevät.

Pysäköintiavustin ja kaistavahti sekä automaattinen törmäyksen esto ovat järjestelmiä, jotka kuuluivat jokin aika sitten harvojen autojen vakiovarustukseen. Toisin on nyt. Autojen turvateknologia on kehittynyt viime vuosina vauhdilla, ja entistä useammasta automallista löytyy kattava lista turvavarusteita.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan joka toinen (52 prosenttia) autoileva suomalainen arvelee, että turvateknologian kehitys tuottaa liiallista turvallisuuden tunnetta autoilijoille.

LähiTapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri ymmärtää huolen.

– Mielestäni huoli on ihan oikeutettu. Autojen turvateknologian kehitys on ollut viime vuosina huimaa, mutta paraskaan turvateknologia ei kumoa fysiikan lakeja. Vastuu ajoneuvon hallinnasta on aina viime kädessä kuljettajalla.

Alaviirin mukaan liiallista turvallisuuden tunnetta voi syntyä esimerkiksi siitä, että kuljettajan on vaikea tunnistaa tienpinnan liukkautta, jos auto vakauttaa ajoa kuljettajan huomaamatta.

Kyselyssä vajaa kolmasosa (30 prosenttia) kertoo, että ei tunne nykyisen autonsa kuljettajaa avustavia turvajärjestelmiä. Kyselyn mukaan enemmistö autoilevista käyttää kaikkea autonsa turvatekniikkaa, jonka käyttöön he voivat itse vaikuttaa. Silti joka neljäs (25 prosenttia) pyrkii kytkemään osan turvalaitteista pois päältä, koska kokee niiden häiritsevän ajamistaan.

Lue lisää: Saako tämä varuste sinutkin ajamaan ylinopeussakot? – ”On tärkeää pohtia, miten kuljettajat eivät väärinkäyttäisi järjestelmää”

– Valitettavasti vaikuttaa siltä, että aika harva tuntee autonsa ominaisuuksia riittävän hyvin, jotta voisi täysin hyödyntää turvallisuutta parantavia järjestelmiä. Esimerkiksi ABS-jarrujen avulla paras pysähtyvyys saavutetaan vasta, kun jarrupoljin painetaan todella lujaa, lähes potkaisemalla, pohjaan asti.

Lue lisää: Tesla-sähkö­autojen Autopilot-toiminto viran­omaisten syyniin Yhdys­valloissa – ollut mukana yli 10 onnettomuudessa

– Mitä turvallisuuden kehitykseen tulee, valitettavasti Suomen autokanta uudistuu hitaasti ja edelleen henkilöautojemme keski-ikä kasvaa. Positiivista kuitenkin on, että autokanta uudistuu hieman nopeammin suurissa kaupungeissa, joissa liikenne ja vahinkotiheys ovat suurimmillaan.

Lue lisää: Sitran uunituore raportti esittää autoilun hinnoitteluun ”suhteellisia kiristyksiä”