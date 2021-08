Suomi on saamassa uuden liikenne­turvallisuus­strategian – Liikenneturva kuitenkin kritisoi

Liikenneturva kiittelee lausunnossaan strategiaa, mutta pitää siinä nimettyjä toimia riittämättöminä liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Liikenneturvan mukaan on tärkeää, että käyttöön otettavat turvallisuustoimet mitoitetaan heikoimpien ja suojaamattomimpien liikkujien kuten iäkkäiden ja lasten mukaisesti.

Suomen tieliikenteen turvallisuuskehitys on ollut yksi Euroopan heikoimmista sekä kymmenen että 20 vuoden aikajänteellä.

Suomi on kuitenkin sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen nollavisiosta. Eli vuoteen 2050 mennessä tieliikenteessä ei saisi tapahtua yhtään kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista.

Lue lisää: Rattijuopumusrajaa ei aiota edelleenkään laskea 0,2 promilleen – tässä perusteet

Nollavisio ohjaa myös nyt valmisteilla olevaa liikenneturvallisuusstrategiaa.

Liikenneturvan mukaan strategiassa ei kuitenkaan nosteta esille riittävästi toimenpiteitä, joilla nollavisio saavutetaan.

– Tällä hetkellä strategiassa linjatut teot eivät riitä. Ei voida myöskään pidättäytyä vain sellaisissa toimenpiteissä, joilla ei olisi kustannusvaikutuksia tai jotka eivät vaadi suurempia lainsäädännöllisiä toimia, Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen sanoo.

Lue lisää: Jouduitko tekemään suojatiellä äkkijarrutuksen? Se voi olla merkki siitä, että riski on jo liian korkea

Liikenneturva siis arvioi, etteivät liikenneturvallisuusstrategiaan nyt kirjatut tieliikenteen turvallisuutta koskevat toimet ole riittävän vaikuttavia tai niiden vaikuttavuutta ei pystytä osoittamaan riittävällä varmuudella.

Esimerkiksi nyt strategiassa vaihtoehtoiseksi listatuissa toimenpiteissä on maininta pyöräilykypärästä, vaikka muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO on jo listannut kypärän liikenneturvallisuutta todistettavasti lisääväksi turvavarusteeksi.

Liikenneturvan mukaan kypärää ei kuitenkaan voi pitää vaihtoehtoisena toimena.

Lue lisää: Suomea halkoo neljä kansainvälistä pyöräilyreittiä – yhtä kutsutaan rautaesiripuksi

Liikenneturva kannattaa lausunnossaan myös vahvempaa puuttumista humalassa pyöräilyyn ja sähköpotkulautailuun.

– Nykymuodossaan poliisille lainsäädännön kautta tarjottu keino puuttua päihtyneenä ajo moottorittomalla ajoneuvolla on osoittautunut heikoksi. Arviolta joka kolmas pyöräilyonnettomuus ajetaan humaltuneena.