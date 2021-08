Kierrätyskonsti voi jopa kaksinkertaistaa renkaiden käyttöiän

Hiljalleen koittava syksy näkyy nyt rengaskaupassa. Vesiliirtokeleissä korostuu erityisesti urasyvyyden merkitys.

Kun renkaiden urasyvyys kuluu alle neljään millimetriin, renkaan ominaisuudet heikkenevät lukuisten tutkimusten mukaan selvästi ja etenkin vesiliirron suhteen.

Lisäksi jos urasyvyys on kovin matala, myös pistovaurioiden riski kasvaa.

Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morrin mukaan renkaiden kulumista voi kuitenkin estää ja käyttöikää kasvattaa – sekä omalla ajotavalla että parilla muullakin peruskonstilla.

– Autoilija voi itse pidentää renkaiden turvallista käyttöikää vaihtamalla renkaiden paikkoja edestä taakse ja päinvastoin. Näin renkaat kuluvat tasaisesti. Renkaiden kierrättämistä auton alla tehdään valitettavan vähän, vaikka siten voi jopa kaksinkertaistaa rengassarjan kilometrituloksen, Morri neuvoo.

Morrin mukaan myös varastoinnilla voi parantaa renkaiden kestävyyttä.

– Paras säilytyspaikka on viileä ja kuiva sekä suojassa auringolta. Tämä on tärkeää, koska Nokian Renkaiden kyselytutkimuksen perusteella yli puolet suomalaisista varastoi ja vaihtaa renkaansa itse. Luku on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa, joissa moni autoilija käyttää rengashotellia.

Myös renkaassa käytetyillä materiaaleilla on merkitystä. Esimerkiksi kalliimmassa, niin sanotussa premium-renkaassa saattaa olla käytetty laadukkaampia ja kestävämpiä kumi- ja metalliseoksia kuin halvemmissa vaihtoehdoissa.

– On tärkeää, että kulumiskestävyys ei kuitenkaan ole ainoa valintaperuste. Turvallisuutta kannattaa korostaa, ja sitä parantavat muun muassa hyvät märkäpito- sekä vesiliirto-ominaisuudet, Morri korostaa.