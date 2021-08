Kysely paljastaa miten suomalainen tinkii käytetystä autosta – korona aiheuttanut merkittävän muutoksen

Tinkiminen on osalle ostajista yhä tärkeää. Toisaalta iso osa arvostaa myös niin sanottua tiukkaa hintaa – josta ei siis ole tarkoituskaan lähteä enää tinkimään.

Suomalainen autonostaja arvostaa yhä tinkimismahdollisuutta, mutta ei aivan niin paljon kuin ennen koronaa, selviää nyt reilut tuhat vastaajaa keränneestä Autoliikeketju Kamuxin teettämästä Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan korona-aika näkyy automyynnissä monella tapaa, joista yksi on taloudellisen ennustettavuuden merkityksen kasvu.

Suomalaiset suhtautuvat silti myötämielisesti (keskimäärin 61 %) siihen, että autokauppoja hieroessa on mahdollisuus tingata, mutta kiinteän hinnan tuoma varmuus puhuttelee nyt yhä useampaa.

Asennemuutos viimeisen vuoden aikana on ollut suurin 18–24-vuotiaiden keskuudessa, jotka olivat aiemmin selvästi hanakampia tinkijäitä.

Nuorista aikuisista tinkimismahdollisuuden kannalla oli vuonna 2020 peräti kolme neljästä (75 %), mutta tutkimuksen tuoreimmassa painoksessa luku on pudonnut jo alle 60 prosenttiin.

– Yhtäältä on totta, että pandemia-ajan seurauksena monella autonostajalla on aiempaa enemmän rahaa laitettavaksi hankintaan, mutta toisaalta kuluttajat vaikuttavat olevan entistä tarkempia siitä, ettei yllätyskuluja pääse syntymään. Pandemia näyttää tuoneen mukanaan tietynlaisen varauksellisuuden siinä mielessä, ettei lähitulevaisuuden maailmanmenosta voi olla ihan yhtä varma kuin joskus. Tämä heijastuu autokauppaankin siten, että ihmisille vaikuttaa olevan entistä tärkeämpää tietää etukäteen mitä mikäkin maksaa, tulosta arvioi Kamuxin tiedotteessa yhtiön Suomen aluepäällikkö Kari Pietarila.

Mielenkiintoista on myös se, kuinka asennemuutos rajoittuu miehiin, kun taas naisten preferenssi on pysynyt muuttumattomana. Miesvastaajien keskuudessa kiinteän hinnan suosiminen on nostanut kannatustaan kuudella prosenttiyksiköllä.

– Näppituntumalta sanoisin kuitenkin, että kaupantekohetkellä naiset ja miehet neuvottelevat yhtä aktiivisesti hinnasta. Etäostojen yleistyessä myös itse myyntitilanne on muuttunut, ja sillä lienee vaikutuksensa kiinteän hinnan puoleen, Pietarila pohtii.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.