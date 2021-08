Koeajo: Audi A7 Sportbackin lataushybridi loistaa voimalinjallaan.

Töpselihybridi. Onko sellaisessa oikeasti ideaa? Vai onko kyseessä vain alati kehittyvän automaailman lyhytaikainen muoti-ilmiö? Yleisin töpselihybrideihin liittyvä moite on se, että niillä voi ajaa sähkön voimin vain muutamia kymmeniä kilometrejä.

Toisaalta pistokehybridikritiikin esittäjiltä putoaa moitteiden pohja, kun ottaa huomioon suomalaisten keskimääräisen ajomäärän vuodessa: tyypillinen noin 19 000 kilometrin vuosisuorite tarkoittaa vain 52 kilometriä päivässä.

Jos ajoja on vaikkapa vain kuutena päivänä viikossa, muodostuu päiväajoksi keskimäärin 61 kilometriä. Siksi pistokehybridit eli plugarit istuvat todellisuudessa monien tarpeisiin erinomaisesti.

Sportbackin kattolinja laskeutuu huomiota herättävän määrätietoisesti kohti perää.

Tätä taustaa vasten Audin A7 Sportback 55 TFSI e -pistokehybridin ajoakun kapasiteetti ja sen myötä sähköajon kantama on varsin passelisti mitoitettu. Auton viralliseksi WLTP-sähköajon pituudeksi ilmoitetaan 51–66 kilometriä versiosta, varustelusta ja tietenkin myös ajosuoritteesta riippuen.

A7 Sportbackin konttori on tyylikäs. Sisustukseen on käytetty materiaaleja, jotka viestivät premiumista hankintahinnan edellyttämällä tasolla – mutta yllättäen kovamuovejakin löytyy.

Koeajolla A7-plugarin ajotietokone kalkyloi sähköajon pituudeksi tyypillisesti noin 50 kilometriä, mikä on monelle – ehkä hieman yllättäenkin – jo aivan riittävästi. Loppumatkanhan pääsee sitten tarvittaessa bensiinimoottorin voimin.

Kun sana voima tuli nyt mainittua, on siihen syytä pysähtyä hetkeksi. Audi on nimittäin ladannut tähän suhteellisen tyylipuhtaaseen coupé-muotoja lainailevaan korivarianttiin varsin vantteran voimalinjapaketin.

Suuret näytöt ovat päällekkäin. Alemmasta hallitaan ilmastointia.

Virtuaalimittaristo on selkeä. Auto kulutti pitkillä matkoilla suorituskykyyn nähden maltillisesti 6,0 litraa sadalla, vaikka lataamaan ei useinkaan päästy.

Ohjauspyörän vasemman puolan muoviosa ei istunut aivan täydellisesti, ja narisi koskettaessa.

Tehoa ja vääntöä on tarjolla niin runsaasti, että ajaminen tuntuu hyvin notkealta, jopa sporttiselta. Sähkömoottorilla on tässä oma, huomattava osuutensa. Välitön sähkövääntö tekee liikkeistä vaivattoman oloisia.

Tiloiltaan A7 on hieman kaksijakoinen auto. Tilaa on kyllä neljälle aikuiselle jopa väljästi, niin että eteen ja taakse mahtuvat ainakin 190-senttiset henkilöt mukavasti istumaan. Toisaalta takana pidempien päälaki alkaa helposti lähestyä viiston katon verhoilua. Lisäksi autoon käynti on laskeutumista matalalle. Virtaviivaisella muotoilulla on kääntöpuolensa.

Ajotuntumaltaan A7 55 TFSI e quattro on tanakka ja miellyttävän sivistynyt tuttavuus. Auto pinkaisee varsin väkevästi eteenpäin, ja voiman tunne jatkuu lähes lineaarisena suuremmissakin nopeuksissa. Alle kuuden sekunnin pyrähdys sataseen on kookkaalle ja raskaalle autolle hyvä saavutus.

Ohjaus on tarkka ja tunnokkaan siisti. Esimerkiksi moottoritieajossa A7 etenee junamaisella päättäväisyydellä. Kokonaisuuden täydentää kyvykkään täsmälliset jousituksen säädöt, joiden ansiosta napakasti toimivasta alustasta saa nautittavan ajokokemuksen. Tämän Audin keuladonitsit ovat maukkaat.

Pistoke-A7:n kokonaisuus on siis kunnossa, mutta niin tässä hintaluokassa pitää toki ollakin. Muutoin erinomaista tyylikkyyttä himmentävät hieman ohjaamon alaosissa yllättäen tavattavat kovamuovit, jotka eivät oikein tunnu kuuluvan lisävarusteineen yli 100 000 euron autoon.

Kuljettajan sivuikkunan väärälle puolelle pääsi autopesukoneessa hieman vettä.

Tuskastumista aiheutti myös ajoittain selkeästi tökkinyt matkapuhelimen liitettävyys, ja ikävä yllätys oli sekin, että autonpesukoneessa vettä pääsi hieman tunkeutumaan kuljettajan oven ikkunan väärälle puolelle. Ja ei, ikkuna ei ollut edes rahtuakaan rakosellaan. Toivottavasti kyseessä oli yksilövika.

Takana on tilaa hyvin kahdelle aikuiselle.

Plugareille ominaiset sähköajon edut ovat kuluttajalle kiistattomat: edulliset kilometrit, hiljainen ajokokemus ja auton päästöttömyys tien päällä. Käytettävän sähkön tuotantotavankin pääsee halutessaan valitsemaan, mikäli laskee asialle arvoa.

Yhä useampi niin nykyisin tekee. A7 Sportback on vahva lisä edustusluokan pistokehybriditarjontaan heille, joille täyssähköauto ei toistaiseksi tule kysymykseen, ja se kuuluisa ”pinkka” on kunnossa.

Tavaratila on loivaperäisen A7:n vaatimattominta antia: kontti on suhteellisen matala, eikä missään nimessä erityisen kookas. Onneksi laajennus on kuitenkin mahdollinen satunnaisia lisäkuljetustarpeita ajatellen.

