Tällainen on uusi, Uudessakaupungissa valmistettava One-sähköauto – yksi ominaisuus ylitse muiden

Hollantilaislähtöinen Lightyear One on uusin Suomessa valmistukseen tuleva automalli.

Ensimmäinen valmistuserä Uudessakaupungissa käsittää 946 kappaletta Lightyear One -autoja.

Lightyear on automerkkinä hyvin tuore, mutta suomalaisille merkityksellinen siksi, että sitä aletaan pian valmistaa Uudessakaupungissa.

Aluksi valmistetaan piensarjoja, mutta tulevaisuus näyttää, mihin Lightyearin rahkeet riittävät.

Kaikki riippuu kaupallisesta menestyksestä ja markkinoiden kiinnostuksesta.

Lightyear-täyssähköautomerkin ensimmäisen mallin nimi on One.

Ajoneuvo latautuu tarvittaessa myös suoraan auringosta katolla olevien aurinkopaneelien avulla, mikä minimoi CO2-päästöt ja pistokelataustarpeen, maksimoiden samalla tehokkuuden.

Energiatehokkuus onkin auton varsinainen valttikortti, sillä One kuluttaa energiaa WLTP-testinormin mukaan vain noin 8,3 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Se on niin vähän, etteivät kilpailijat pääse lähellekään.

Halpaa kyytiä – ja kallista

Suomalaisella keskimääräisellä nykyisellä sähkönhinnalla – siirtohintoineen ja kaikkine veroineen – 100 kilometrin energiakustannukseksi tulee One:lla mainitun kulutusarvon mukaan vajaat 1,5 euroa.

Ja mitä enemmän aurinkoenergiaa onnistuu lataamaan, sen halvemmaksi ajaminen vain tulee. Vielä meneillään oleva kesä on osoittanut, että Suomessakin voi aurinko paistaa.

Ilmastosta riippuen autolla voi valmistuttajan mukaan ajaa aurinkovoimalla jopa 20 000 kilometriä vuodessa. Se on enemmän kuin keskimäärin suomalaisautoilija ajaa vuodessa.

Epäilijöille muistutettakoon, että autoa voi ladata siis myös ulkoisesta lähteestä, tietenkin. Lightyear Onen virallinen toimintamatka yhdellä latauksella on parhaimmillaan 725 kilometriä.

Lightyear One on noin 5,0 metriä pitkä, 1,9 metriä leveä ja 1,4 metriä korkea viisipaikkainen auto. Sähköautoksi se on poikkeuksellisen kevyt, painaen ennakkotietojen mukaan vain noin 1,3 tonnia.

Tehoksi on ilmoitettu noin 100 kW, eli suunnilleen 140 hevosvoimaa. Jokaisella pyörällä on oma sähkömoottorinsa, eli auto on siis nelivetoinen. Ajoakun kapasiteetiksi ilmoitetaan noin 60 kWh.

Mutta ei mitään niin hyvää, ettei jotain todella huonoakin: Onen hinnaksi on arvioitu tällä tietoa noin 150 000 euroa.

’Auto jää siis näillä tietoa hyvätuloisten harvinaisuudeksi.

Suuremmassa kuvassa kysymys kuitenkin kuuluu: voiko aurinkosähkössä olla osa autoilun tulevaisuutta? Ja onko Suomi osa sitä?