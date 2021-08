Ilta-Sanomat pääsi ensimmäisenä eurooppalaisena mediana yksimoottorisen Polestar 2:n rattiin

Koeajo: Volvo-sukuisen Polestarin mallivyörytys jatkuu. Uusi yksimoottorinen versio on eräänlainen säästömalli, jonka suorituskyky kuitenkin yllätti.

Sähköautot ovat Suomen automarkkinoilla kiihdytyskaistalla kasvattaen nopeasti suosiotaan. Meillä niiden myynti ei ole keinotekoisesti valtion tukemaa, vaan ostajat ovat aidosti kiinnostuneista uuden energian käytöstä. Nimittäin valtion 2 000 euron hankintatuki ei monen uutta autoa harkitsevan päätä käännä.

Lue lisää: Volvo suunnittelee autojensa mallinimiin suuria muutoksia?

Markkinoinnissa puhutaan kysynnän ja tarjonnan laista eli kun on paljon tarjontaa, syntyy myös kysyntää. Sähköautojen valikoima on kasvanut vinhaa vauhtia ja aivan uusia merkkejäkin on tullut mukaan. Tutustuimme jo syyskuussa 2020 kaksimoottoriseen Polestar 2:een ja nyt pääsimme hyvissä ajoin etuvetoisen Polestar 2:n ohjauspyörän taakse.

Hyvän tuen antavat etuistuimet on verhoiltu vegaanisilla istuinverhoiluilla, mikä sopii myös auton ympäristön huomioon ottavaan kokonaisuuteen.

Mikäli Polestar ei ole vielä tuttu, niin ihan lyhyt kertaus. Alun perin se oli Volvon kilpatalli, joka alkoi tehdä vireämpiä versioita ja kasvun myötä yhtiö liitettiin Volvoon. Siitä se erotettiin Volvon omistavan kiinalaisen Geelyn päätöksellä itsenäiseksi merkiksi, joka valmistaa vain sähköautoja – Kiinassa. Polestar 2:n perusrakenne on sama kuin Volvo XC40:ssä ja myös ulkonäöstä tai ohjaamosta voi löytää viitteitä sukulaisuussuhteeseen.

Lue lisää: Kolumni: Ostin sähköauton – sen jälkeen sain vastata jatkuvasti kahteen kysymykseen, jotka ovat yhdentekeviä arkiajossa

Polestar Finland aloitti maahantuonnin Suomessa maaliskuussa ja ennakkomyynnin käytännössä saman tien. Ensimmäiset 11 Polesta 2:ta rekisteröitiin heinäkuussa ja lisää on menossa kilpiin, kunhan niitä saadaan tehtaalta. Ensimmäisenä on kaupattu kaksimoottorista eli nelivetoista Polestar 2 -mallia ja etuvetoinen ajamamme versio tulee sen rinnalle vuoden 2022 alussa.

Ohjaamo on logoja lukuun ottamatta melkein kuin Volvosta, missä ei ole sinänsä mitään moitittavaa. Tummanpuhuvat sävyt viittaavat urheilullisuuteen.

Pääsimme koeajamaan yksimoottorista Polestar 2:ta Saksassa ja minulle kerrottiin, että olin ensimmäinen eurooppalainen lehtimies tuon uutuuden ohjauspyörän takana. Toki myöhemmin saman päivän aikana moni kollega ehti tutustua autoon.

Odotukset eivät olleet kovin korkealla, sillä moottorien määrän leikkaaminen puoleen on vähentänyt myös tehoa melkein samassa suhteessa. Niinpä suorituskyky ja etenkin ajettavuus oli iloinen yllätys.

Lue lisää: Näin pitkälle pääsi uuden sähköauton ja matkailuvaunun yhdistelmällä – Moottori: ”Hidastaa jo varsin kohtuullistenkin matkojen taittamista”

Aloitetaan suorituskyvystä, nollasta sataan kiihdytysaika on venynyt vajaasta viidestä sekunnista reiluun seitsemään. Jälkimmäinen on tavallisessa liikennöinnissä varmasti riittävän ripeää, vaikka niskalihaksiin vaikuttavaa menoa ei enää ole tarjolla. Huippunopeus on rajattu etuvetoisessa alemmaksi ja se on 160 km/h, minkä auto helposti saksalaisella moottoritiellä saavutti. Perheautoksi suorituskyky on varmasti riittävä, Polestariksi ehkä vähän vaatimaton.

Paras puoli on pienentyneen omamassan vaikutus ajettavuuteen. Uusi etuvetoinen Polestar on hauskalla tavalla kevyemmän ja näppärämmän tuntuinen. Se taittuu kaarteisiin herkemmin ja vaatimattomammasta suorituskyvystä huolimatta tuntuma on hivenen urheilullisempi kuin väkevämmissä sisarissa.

Takapenkillä on enemmän tilaa kuin auton ulkonäön perusteella voisi arvata.

Oma osansa tuntumaan on sillä, että viimeksi autossa oli 20-tuumaiset pyörät ja nyt tuumaa pienemmät. Ne olivat paljon miellyttävämmät, ellei sitten halua ajaa kaarteissa äärirajoilla. Rengasmelu on vähäisempi, mutta jousitus on edelleen alhaisissa vauhdeissa urheilullisen tanakka. Nopeuden noustessa alusta toimii miellyttävämmin.

Lue lisää: Uusi Polestar-malli tulossa, mutta ketkä sillä pääsevät ajamaan?

Toinen voimalinjan yksinkertaistamisen mukanaan tuoma mainio asia on alhaisempi hinta. Suomessa Polestar 2:t myydään erittäin hyvin varusteltuina ja hinnat lähtevät 59 900 eurosta. Etuvetoisen hinnan on luvattu jäävän alle 50 000 euron, jolloin se jää valtion (vaatimattoman) hankintatuen piiriin.

Saksassa koeajamamme auto maksaa 45 500 euroa, energiasisällöltään suurempi akku (sama 78 kWh kuin kaksimoottorisissa) nostaa hintaa 3 000 eurolla ja neliveto vielä 2 470 eurolla. Mutta Saksassa moni Suomessa vakiona oleva varuste, kuten ilmalämpöpumppu on ostettava lisävarustepaketissa.

Takaviistosta Polestar on jopa vaatimattoman ja todellista pienemmän näköinen. Helmasta löytyy pieni merkki, mikä kertoo olennaisimmat eli moottorin tehon ja ajoakun energiasisällön.

Polestar 2 on sekä yksi- että kaksimoottorisena urheilullishenkinen perheauto, jossa on korin muotoiluun nähden varsin hyvin tilaa. Autossa on hauskoja varusteita, kuten käynnistyminen kun ajaja asettuu paikalleen. Vetäminenkään ei ole ongelma, sillä myös etuvetoiseen voi kytkeä omamassaltaan enintään 1 500 kilon perävaunun.

Lue lisää: Volvon sisarmerkin huippumalli Suomeen – ensimmäinen auto on jo maassa, mutta hinta voi pyörryttää