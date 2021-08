Jouduitko tekemään suojatiellä äkkijarrutuksen? Se voi olla merkki siitä, että riski on jo liian korkea

Koulujen alku tuo tuhansia uusia koululaisia liikenteeseen. LähiTapiolan kyselyn mukaan noin 80 prosenttia suomalaisista on huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta.

Suojatien pitäisi nimensä mukaisesti suojata tien ylittäjää, mutta moni pelkää, ettei tämä toteudu.

Esimerkiksi LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan 82 prosenttia suomalaisista on ainakin jokseenkin huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta.

Lain mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyessä tulisi ajaa varovaisesti ja sellaista nopeutta, että ehtii tarvittaessa pysähtyä. Jos jalankulkija jo on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, hänelle tulisi antaa tilaa.

– Meidän muiden on syytä olla liikenteessä valppaana myös tutuissa ympäristöissä, koska liikenne vilkastuu paljon arkiaamuina. Taajamassa auton tai pyörän ajonopeutta kannattaa hidastaa ainakin koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, jotta jää enemmän aikaa havainnoida ja reagoida. Jos tuntuu, että jalankulkijat huomaa vasta viime tipassa, vauhtia on todennäköisesti liikaa. Äkkijarrutuksen tarve on jo merkki siitä, että riskit ovat turhan suuret, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

– Liikenneturvallisuus on yhteispeliä ja syntyy vuorovaikutuksessa. Koska lapset kuitenkin vasta opettelevat liikenteeseen, ja ekaluokkalaisenkin liikennesilmä vasta kehittyy, on meidän aikuisten otettava turvallisuudesta vastuuta, sanoo Alaviiri.

Paljon onnettomuuksia suojateillä – moni säikähtänyt itse

Kyselytuloksista kumpuava huoli koululaisten suojatieturvallisuudesta saattaa juontaa osin siitä, että monella on omakohtaista kokemusta vaarallisista tilanteista. Kun kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin, ovatko he joutuneet jalankulkijoina suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen, 16 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja runsas neljännes jokseenkin samaa mieltä.

Tilastojen valossa vakavia onnettomuuksia suojateillä sattuu edelleen yllättävän paljon. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2015–2019 taajamissa sattuneista jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 43 prosenttia (29 tapausta) tapahtui suojatiellä. Luvusta on poistettu tahalliset teot sekä sairauskohtauksista aiheutuneet onnettomuudet. Taajamissa menehtyneistä jalankulkijoista enemmistö oli iältään yli nelikymppisiä, mutta noin joka kymmenes korkeintaan 14-vuotias.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 8.–15.5.2021 kaikkiaan 1 018 suomalaista. Vastaajat edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.