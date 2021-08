Myyjä vaikeni ja yritti venkoilla eroon 9 111 euron hintaisen käytetyn Skodan mittaristoon syttyneestä merkkivalosta

Turvatyynyn merkkivalo syttyi kaksi päivää kaupanteon jälkeen.

Myyjäliikkeen tulee kertoa kuluttajalle, mikäli kaupan kohteena oleva auto on lunastettu aiemmin.

Totuuden panttaaminen johti riitaan, kun kuluttaja ei saanut vakuutusyhtiön tekemästä lunastuspäätöksestä tietoa myyjäliikkeeltä, jolta hän osti lähes seitsemän vuotta ajetun Skoda Citigon.

Kaupanteosta kului kaksi päivää, kun turvatyynyn merkkivalo syttyi. Myyjäliike ei ottanut mitään vastuuta tapahtumasta ja muistutti ostajalle, että 9 111 eurolla solmitusta osamaksukaupasta yritykselle jää vain 300 euron voitto.

Kuluttaja tunsi itsensä petetyksi. Hänen näkemyksensä oli, että Skodassa oli yrittäjän vastuulle kuuluva virhe, kun ei ollut kertonut lunastuspäätöksestä. Myyjäliike ja kuluttaja olivat vastuusta erimielisiä, ja kuluttaja vaati kaupan purkamista.

Ostaja joutui puuttumaan myös myyjän rooliin. Kauppakirjassa myyjäksi oli merkitty elinkeinonharjoittaja. Myyjä kertoi kuitenkin, että auto oli vain välitettävänä liikkeessä.

Myyjäliike väitti, että ostajalle oli annettu tiedot auton lunastamisesta ja rekisteristä poistamisesta. Ostaja oli eri mieltä ja totesi, että Skodan myyntihinta olisi ollut matalampi, jos kaikki tieto oli käytettävissä. Ostaja muistutti myös, että auton kolaroinnista on mainittava kauppasopimuksessa, mutta sellaisesta ei ollut mainintaa.

Kauppakirjaan oli merkitty, että auto myydään siinä kunnossa, jossa se oli, eikä autolle myönnetty takuuta, ja että ostaja oli tarkastanut auton huolellisesti.

Osapuolet olivat eri mieltä, oliko autossa myyjän vastuulle kuuluva virhe puutteellisten tietojen vuoksi. Yrittäjä vetosi siihen, että auto oli ollut vain välitettävänä liikkeessä eikä yrittäjällä olisi virhevastuuta.

Kuluttajariitalautakunta ratkaisi riidan kesäkuussa ja suositti kaupan purkamista.

Myyjäksi on merkitty myyjäliike, jota ei ole missään vaiheessa mainittu auton rekisteröintitiedoissa omistajaksi.

Lautakunta piti mahdollisena, että auto oli ollut myyjän omistuksessa niin lyhyen ajan, ettei sitä ollut ennen kaupantekoa rekisteröity myyjäliikkeen omistukseen, mutta mahdollista kuitenkin oli, myyjäliike oli ainoastaan välittäjä.

Lautakunnan antaman ratkaisun mukaan virhevastuun kannalta ei ole mitään eroa sillä, että onko autoliike myynyt auton sen omistajana vaiko välittäjänä.

Jos auto on kolaroitu niin pahoin, että vakuutusyhtiö on lunastanut sen tai että auto on poistettu rekisteristä, on myyjän omatoimisesti kerrottava se ostajalle ja näyttötaakka tiedon antamisesta on myyjällä.

Kauppakirjaan ei ollut merkitty lunastusta koskevaa tietoa eikä elinkeinonharjoittaja esittänyt kertomuksensa tueksi mitään näyttöä siitä, että ostaja sai tiedon ennen kaupan solmimista. Tieto olisi ollut kuluttajalle merkittävä.

Lautakunta totesi yksimielisesti, että kyse oli tiedonantovirheestä.

Kuluttajan vaatimus kaupan purkamisesta ei toteutunut pelkästään sillä, että kyse oli tiedonantovirheestä. Purkaminen edellyttää, että virhe on vähäistä suurempi.

Lautakunta piti todennäköisenä, että auton arvonalenema oli vähäistä suurempi ja ostajalla oli oikeus purkaa kauppa.

Myyjäliikkeen tulee lautakunnan suosituksen mukaisesta palauttaa ostajalle jo maksetut osamaksut siltä osin, kuin ne ylittävä auton käyttöhyötynä ajetut kilometrit. Käyttöhyöty kilometriltä on 0,10 euroa.