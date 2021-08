Luvut kertovat nyt suuresta muutoksesta suomalaisessa autokaupassa – kasvu osin jopa kolminumeroisella uralla

Autokaupan tuoreet keskusteluluvut paljastavat digimurroksen etenemistahdin.

Keskisuuren autoliikkeen verkkokeskustelussa eli niin sanotussa chatissa käydään nyt luokkaa 500 keskustelua kuukaudessa, kertovat muun muassa chat-palveluita myyvään Smileen tilastot.

– Näistä keskimäärin 40 prosenttia eli 200 chattia on myynnillisiä. Automyyntiin liittyvistä chat-keskusteluista noin puolet eli 100 kappaletta tuottaa automyynnin näkökulmasta ”kuuman liidin” eli tarkennetun kyselyn tietystä liikkeen autosta sekä kuluttajan mahdollisen vaihtoauton tiedot, kertoo Smileen Jyrki Hietaniemi.

Hietaniemen luvut ja chat-puolen kovan kasvun vahvistaa myös autoliikeketju Jarmo Rinta-Jouppi Oy, jonka chat-palvelun kautta tulevien asiakaskontaktien määrä on käytettyjen autojen myynnin osalta kasvanut jopa 32 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaaviin lukemiin.

Lue lisää: Käytetyn auton ostajiin kohdistuu nyt aivan uudenlaisia huijauksia – ”Yksi pirullisimpia”

Uusien autojen puolella kyselyt ovat kasvaneet Rinta-Joupilla vieläkin enemmän eli peräti 229 prosenttia.

– Koronatilanteen ansiosta autoja harkitseva vanhempi asiakaskunta on oppinut luottamaan netin myyntipalveluihin. Esimerkiksi chat-myynnissämme digimyyjä saa kymmeniä asiakasliidejä päivittäin. Tällä hetkellä auton osto viedäänkin aiempaa useammin lähes täysin loppuun asti netissä, lukuun ottamatta varsinaista fyysistä läsnäoloa edellyttäviä toimenpiteitä, kuten koeajoa. Sitä kun ei voi vielä verkon kautta toteuttaa. Uusien autojen kohdalla asiakkaat eivät aina koeajoa kaipaa, joten niiden kanssa kauppa viedään verkossa todella usein loppuun saakka, toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi kertoo.

Hietaniemen mukaan Rinta-Joupin mainitsemista liideistä syntyy tarjouspyyntö 70 prosentin todennäköisyydellä, eli alun esimerkin autokauppa saa chat-kanavastaan jopa 70 tarjouspyyntöä kuukaudessa.

Lue lisää: Miksi ulkomailta tuotu käytetty auto pelottaa ostajaa? Yksi syistä on ylivoimainen ykkönen

Näistä tarjouspyynnöistä automyynti pystyy tekemään kaupan 30 prosentin todennäköisyydellä, eli alun esimerkkiliikkeessä tehdään näin laskien 21 chat-autokauppaa kuukaudessa.

– Käytämme laskennallisena arviona tuhannen euron keskimääräistä myyntivoittoa autoa kohti. Tällöin chat antaa esimerkissämme 21 000 euroa lisätuottoa. Keskikokoisen autokaupan chat-investoinnin tuotto on 600-700 %, Hietaniemi kertoo ja jatkaa:

– Huollon suhteen chat-myyntiputki on suoraviivainen. Asiakas tulee chattiin ja asiakaspalvelija joko varaa suoraan huoltoajan tai auttaa asiakasta tekemään varauksen verkossa itse. Chatin rooli on tuottaa sellainen asiakaskokemus, että kuluttaja voi lopettaa nettihaut ja varata suoraan ajan oikeaan hinta- ja palvelutietoon perustuen.

Osaavia chat-myyjiä etsitään

J. Rinta-Joupilla työskentelee kuusi vakituista, digitaalista myyntiä chatin kautta tekevää automyyjää.

Myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni uskoo, että digimyyjissä ja automyynnin verkkopalveluiden jatkuvassa kehittämisessä piilee Suomen automarkkinoilla merkittävä potentiaali. Siksi Rinta-Joupinkin tavoitteena on palkata jatkossa yhä enemmän nimenomaan digimyyjiä.

Lue lisää: Kuinka huono sijoitus auto on? Erityisasian­tuntija kertoo, missä iässä auton arvossa tapahtuu tärkeä muutos

– Digimyyjä tekee tällä hetkellä huomattavasti enemmän tarjouksia, kuin perinteinen myyjä. Syinä tähän ovat ostajien siirtyminen entistä vahvemmin verkkoon, ja se että verkkotyökaluilla on yksittäisen myyjän mahdollista hallita saumattomasti useita eri asiakaskeskusteluita samaan aikaan. Tarjousten määrään vaikuttaa myös se, että autokauppa on auki 10–18, kun taas verkossa ostavia asiakkaita saadaan kiinni aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Numeroiden valossa on selvää, että kasvustrategian fokus tulee olla digitaalisuudessa. Jatkossa tavoite on parantaa verkkokävijöiden palvelukokemusta, jonka vuoksi digimyyjien määrä tulee kasvamaan. Kasvu tulee muuttamaan ja ohjaamaan toimintaamme myös tulevaisuudessa.