Bensa vai diesel? Koeajossa Volvo V60 Cross Country

Volvon maastofarmarin saa sekä bensiini- että dieselmoottorisena kevythybridinä.

Ihan alkuun on pakko todeta, että Volvon mallimerkintäpolitiikka on kyllä luvalla sanoen hämmentävää. Parkkipaikalla minua nimittäin odottaa Volvo V60 Cross Country B4 AWD D-MHEV, mutta saman korotetun V60-mallin saa myös mallimerkinnällä B5 AWD D-MHEV.

Lue lisää: Volvo suunnittelee autojensa mallinimiin suuria muutoksia?

Litanian loppuosa viittaa käytössä olevaan kevythybriditekniikkaan, mutta käyttövoima ei selviä merkinnän kirjaimista. Volvon kohdalla pitää tietää, että B4 tarkoittaa dieseliä ja B5 saman kokoista 2-litraista bensiinimoottoria.

Hallintalaitteet ovat hyvin näpeissä, mutta kosketusnäytön käytettävyydessä on toivomisen varaa. Mittarien asteikko on tiheästä välistään huolimatta selvälukuinen.

Auton 20 senttimetriin korotettu maavara ja off road -ajoasetus eivät vielä tee V60 Cross Countrysta maasturia, mutta jos näille avuille on kuitenkin käyttöä esimerkiksi mökkihommissa, on perusvalinta varsin helppo. Moottoriksi on nimittäin tasan kaksi vaihtoehtoa, elijoko 250-hevosvoimainen bensiiniturbo tai koeajoautossa ollut 197-hevosvoimainen tuplaturbodiesel.

Lue lisää: Uusi tutkimus paljastaa, miten muut suomalaiset ajattelevat autostasi – ”tyylikäs”, ”kallis”, ”moderni”...

Hankintahinta ei tässä valinnassa paina, sillä bensamalli on vain noin 650 euroa dieseliä edullisempi.

Laakea tavaratila laajenee tasapohjaiseksi. Lattiassa ei ole luukkua vaan pystyyn nostettava tilanjakolevy.

Arkikäytössä bensamallin paremmalla suorituskyvyllä on huomattavasti vähemmän merkitystä kuin dieselin pienemmällä kulutuksella – normiarvojen mukaan dieseliä kuluu sadalla kilometrillä 1,2 litraa vähemmän kuin bensiiniä.

Lue lisää: Volvosta puuttui huoltokirja ja kauppa purettiin – kymmenien miljoonien liikevaihtoa pyörittävä yritys protestoi nyt ulosmittausta

Paljon moottoritieajoa sisältäneen koeajon keskikulutus oli 7 l/100 km, kun taas dieselin WLTP-kulutusarvo on tasan litran pienempi.

Takaistuin sijaitsee lattiaan nähden turhan alhaalla. Mukavinta on kahdelle, mutta kolmaskin kyllä mahtuu mukaan kun hieman tiivistetään.

Kevythybridimoottorin yhteydessä oleva 14-hevosvoimainen käynnistingeneraattori (vääntö 40 Nm) avustaa liikkeellelähdöissä.

Sähkömoottori ei Volvossa mahdollista sähköistä ajoa, mutta 48 voltin kevythybriditekniikka pienentää hiukan kulutusta. Ajossa kevythybridöintiä ei käytännössä huomaa.

Lue lisää: Annelilla oli yksi ja sama Volvo Amazon 50 vuotta – siihen saivat koskea vain yhden perheen miehet

Tien päällä V60 on volvomaisen mainio ajettava, jämäkkä ja suuntavakaa. Jousitus on hyvä ja mukava lukuun ottamatta terävissä epätasaisuuksissa ilmenevää lievää täräyttelyä.

Ohjauksen lievään äkkinäisyyteen tottuu, ja sen ansiosta V60 menee myös tarkasti kuljettajan haluamaan suuntaan.

Lue lisää: Käytettyjen autojen välitysbisneksessä on tapahtunut selkeä muutos – tällaisia ovat nyt käytettyjen keskihinnat ja -kilometriluvut

Koeajoauton yli 13 000 euron lisävarusteluun sisältyi muun muassa nahkaverhoilu sekä etuistuimiin sähkösäädöt ja lisää säätöjä tuonut varustepaketti, joten etupenkkien suhteen asiat olivat erinomaisella tasolla. Ilahduttavaa on, että maavarakorotus helpottaa myös matkustajien sisään- ja uloskäyntiä.

V60 Cross Country .mallissa on vakiona 18-tuumaiset pyörät. Koeajoauton vannekoko oli kuitenkin ruksittu lisävarusteena näyttävämmäksi 19-tuumaiseksi.

Kiertämällä tapahtuvaan käynnistykseen/sammutukseen, automaattivaihteiston valitsinvivun toimintaan sekä tablettityyppiseen pystynäyttöön tottuu, mutta valikoiden selaaminen kannattaa tehdä auton seistessä.

Lue lisää: Ensitestissä Audin uusi täyssähköauto Q4 – iskee suoraan suosikkiluokkaan

Takavedon toteutustavan huomaa takapenkillä, sillä kardaanitunneli heikentää keskipaikan käyttöä. Takatilat ovat väljät kahdelle, mutta istuin on sijoitettu niin alas, että aikuismittainen istuu polvet hiukan pystyssä ilman reisitukea.

Reilun kokoien tavaratila on laajennetussa muodossa tasapohjainen, ja erähenkisessä autossa on suksiluukku. Dieselkevythybridin vetomassa on 2 000 kilogrammaa, kun bensamallille sallitaan 200 kiloa pienempi vetotaakka.

Lue lisää: Tutkimus: Sähköautojen huollot ja korjaukset bensiiniautoja kalliimpia – alkuun jopa yli kaksinkertainen ero