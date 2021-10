IS:n testissä ylellinen korealaisauto Genesis GV80 – samanlaisella Tiger Woods hurjasteli tieltä

Ensitesti: Ilta-Sanomat pääsi ensimmäisenä suomalaisena tiedotusvälineenä tutustumaan Genesiksen kookkaaseen GV80-katumaasturiin.

Alsfeld, Saksa

Genesis oli suurelle yleisölle tuntematon automerkki helmikuuhun 2021 saakka.

Tilanne kuitenkin muuttui, kun golflegenda Tiger Woods joutui vakavaan auto-onnettomuuteen. Kuvissa näkyi pahasti vaurioitunut Genesis, eteläkorealainen luksusauto.

Tarkkaan ottaen auto oli Genesis GV80, malliston ainakin toistaiseksi suurin katumaasturi.

Onnettomuudesta ei voi syyttää autoa, sillä Woods ajoi 130 km/h nopeudella jyrkässä mutkassa, jossa sallittu nopeus on puolet pienempi. Asia voidaankin kääntää myös toisinpäin; jollain vaatimattomammalla autolla seuraukset olisivat voineet olla paljon pahemmat.

Perä näyttää leveältä ja tuplaputket antavat osin virheellisen sanoman hurjasta voimasta.

Tiger Woods mielessäni astun nyt GV80:n ohjauspyörän taakse. Vaikutelma on mykistävä. Genesis on tehnyt läksynsä huolella ja suunnitellut ilmapiirin, jossa on yhdellä sanalla sanottuna mukavaa.

Toki koeajoauto on kahdesta varustetasosta ylellisempi, minkä lisäksi siihen oli lisätty varustepaketteja ja yksittäisiä varusteita yli kymppitonnilla. Kokonaisuus on kuitenkin varmasti juuri toivotun mielikuvan mukainen.

Materiaalit tekevät todella vaikutuksen, nappanahkaa, aitoa puuta ja alumiinia. Sen lisäksi sisustuksesta vastaavat muotoilijat ovat ymmärtäneet maltillisten linjojen rauhoittavan vaikutelman.

Kuljettajan edessä on selkeä, rauhoittava näkymä ja ajaessa auttaa Innovation Packin (4 290 euroa) myötä tuleva tuulilasin heijastusnäyttö.

Tunnelma muuttuu radikaalisti, kun kolmelitraisen rivikuutosen käynnistää napin painalluksella. Turbodieselin raksutus kuuluu liian selvästi matkustamoon. Sen ääni kohoaa kiihdytyksissä, mutta muuten ajossa voi nauttia hyvän äänieristyksen suomasta hiljaisuudesta.

Takamatkustajat voivat paremmassa Luxury Linessa (+ 5 900 euroa) säätää ilmastointia mielensä mukaan.

Voimaa on varsin hyvin, sillä yli kahden tonnin painoinen auto kiihtyy nollasta sataan 7,5 sekunnissa ja kiihdytys kyllä jatkuu lähes 600 newtonmetrin väännöllä väkevästi vielä siitä eteenpäin. Edellä mainitut numerot kertovat myös mitalin toisen puolen. Kulutusta on vaikea saada jäämään alle kymmeneen litraan sadalla kilometrillä, mikä ei ole enää nykyaikaa.

Takana on mukavat taksitilat, sillä jalat mahtuvat hyvin etupenkin taakse, vaikka ajaja olisi pitkäkin.

Ajettavuudeltaan ja mukavuudeltaan GV80-maasturi on yllättäen paljon paremmalla tasolla kuin bensiinimoottorinen G80-henkilöautomalli. Nähtävästi erilainen jousitus ja turbodieselin suurempi paino keulalla ovat tehneet hyvää auton ominaisuuksille. Jopa ohjaustunto on parempi kuin sisarmallissa, mikä on harvinaista. Yleensä henkilöauto on tarkempi ajettava. Valikosta löytyy säädöt myös maastoajolle, mutta se jäi tällä kertaa kokeilematta.

Koska Suomeen? Genesis haluaa valloittaa eurooppalaisten autonostajien sydämiä ylellisyydellään ja erilaisella omistuksen konseptilla. Autoilusta tehdään mahdollisimman vaivatonta. Asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja, joka vie läpi koko auton hankintaprosessin. Kaupanteon jälkeen avustaja hoitaa auton huollot ja vastaavat, jolloin uusi Genesis-omistaja voi keskittyä oleelliseen. Suomessa Hyundaita maahantuovalla Bassadone-konsernilla on aitoa kiinnostusta Genesistä kohtaan ennen kaikkea Baltian maiden takia. Suomeen Genesiksen nykymallisto ei silti toistaiseksi sovi, muun muassa suurien päästöverojen vuoksi, mutta asiat muuttuvat nopeasti. Tänä vuonna esitellään sähkömoottorinen G80-malli ja ensi vuonna tulee ensimmäinen varsinainen Genesis-sähköauto. Ehkä sen jälkeen uusi ylellinen automerkki saapuu myös Suomeen.

Luiskasti laskevan katon takia takaluukku on aika pieni, eikä sen alla ole tilaa kuin 424 litraa. Lisää saa kaatamalla takapenkin jaetun selkänojan eteen.

Sähkösäädöt tulevat molempiin etuistuimiin aina vakiona, verhoilumateriaali kohenee rahalla.