Kolumni: Ostin sähköauton – sen jälkeen sain vastata jatkuvasti kahteen kysymykseen, jotka ovat yhdentekeviä arkiajossa

Sähköautokeskustelussa huomio on kiinnittynyt julkisiin pikalatureihin. Paljon tärkeämpää olisi varmistaa, että autoilija pystyy lataamaan autoaan kotona tai edes työpaikalla, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Panu Karhunen.

Ostin maaliskuussa täyssähköauton. En ole yksin. Täyssähköautoja on viime kuukausina rekisteröity Suomessa jo enemmän kuin dieselautoja. Kasvu on hurjaa, vaikka bensiinikäyttöiset ajopelit pitävät yhä pintansa.

Runsaan neljän kuukauden aikana olen saanut vastata lukuisia kertoja kahteen kysymykseen:

1. Miten pitkälle yhdellä akullisella pääsee?

2. Kauanko lataaminen kestää?

Valmistajan ilmoittama toimintamatka on runsaat 440 kilometriä. Todellisuudessa hyvässä kesäkelissä täydellä akulla ajaisi sekalaista kaupunki- ja maantieajoa noin 400 kilometriä. Talvella en ole vielä ajanut, mutta toimintamatka pakkasilla saattaa hiipua 250–300 kilometriin.

Latausnopeus riippuu laturista. Pikalaturilla lähes tyhjän akun saa melkein täydeksi reilussa puolessa tunnissa, kotilaturilla lataus kestää 5–6 tuntia.

Mietin itsekin näitä kysymyksiä, kun olin hankkimassa sähköautoa. Myöhemmin huomasin, että molemmat kysymykset ovat arkiajossa yhdentekeviä minulle. Sitä ne ovat varmasti myös isolle osalle autoilevista suomalaisista, vaikka moni muuta luuleekin.

Olen tilastojen perusteella keskivertoautoilija. Ajan vuodessa noin 15 000 kilometriä eli keskimäärin runsaat 40 kilometriä vuorokaudessa. Se vastaa suurin piirtein keskimääräisen suomalaiskuljettajan ajomatkaa.

Yhdellä akullisella ajaisi helposti yli viikon ajot. Kytken auton lataukseen kotipihallani pari kolme kertaa viikossa. Arkiajossa ei tarvitse edes miettiä, paljonko virtaa on jäljellä. Lataan yleensä iltaisin tai öisin, joten minulle on samantekevää, kestääkö lataus kolme, kuusi vai 12 tuntia. Auto on aamulla tankattu.

Euroopan komissio julkisti viime kuussa ilmastopakettinsa, jossa esitetään, että uusien EU:ssa myytävien autojen tulisi olla päästöttömiä vuonna 2035. Ilmastoteoksi linjaus tosin muuttuu vasta sitten, kun sähköautojen sähkö tuotetaan vähäpäästöisesti. Samalla komissio esitti, että sähköautojen pikalatauspisteitä pitäisi unionin alueella olla vähintään 60 kilometrin välein vuodesta 2025 lähtien.

Huomio onkin kiinnittynyt tienvarsien pikalatauspisteisiin. Pikalatauspisteet ovat tärkeitä pidemmillä matkoilla, mutta henkilöliikennetutkimuksen mukaan vain kolme prosenttia suomalaisten henkilöautomatkoista on yli sadan kilometrin mittaisia.

Paljon tärkeämpää on varmistaa, että jokainen autoilija pystyy lataamaan autoaan kotipihalla tai edes työpaikalla. Omakotitalojen pihoilla se onnistuu helposti, mutta esimerkiksi kerrostalojen parkkialueilla ja kaupunkien keskustojen asukaspysäköintipaikoilla näppärä lataaminen ei usein ole mahdollista.

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana latasin autoani julkisella latauspisteellä marketin parkkihallissa yhden kerran – ihan vain kokeilemisen ilosta.

Pidemmällä kesälomareissulla tutustuin pikalatauspisteisiin. Vietin latauspisteillä yleensä 20–30 minuuttia. En tylsistynyt, sillä kävin hakemassa ruokaa, kahvilla tai ulkoiluttamassa koiraa.

Sähköautoilu on ollut kätevää. Auton korkeahko hinta tosin kirpaisi. Säästöä aiempaan ajeluun verrattuna on kuitenkin kertynyt noin 150 euroa kuussa, kun autokatoksen seinästä löytyy oma polttoainepumppu – eli käytännössä pistorasia. En kaipaa enää polttomoottoriautoa.