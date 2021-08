Ensirekisteröintitilastoihin perustuva uusien autojen menekki jäi heinäkuussa viime vuotta vaisummaksi. Yhä vahvistuvassa latausautotrendissä ei sen sijaan hellittämisen merkkejä näy.

Noin 28 prosenttia heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia eli joko lataushybridejä tai täyssähköautoja.

Heinäkuun ensirekisteröinneistä hieman alle 60 prosenttia oli bensiiniautoja tai bensiinihybridejä. Noin 11 prosenttia autoista oli puolestaan dieselkäyttöisiä tai dieselhybridejä.

– Ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä oli heinäkuussa samaa suuruusluokkaa kuin koko alkuvuoden rekisteröinneistä. Vaikka suurin osa ensirekisteröitävistä autoista on vielä perinteisiä bensiiniautoja, kasvava mallivalikoima on lisännyt kiinnostusta ladattaviin autoihin. Ladattavia autoja on tarjolla jo lähes kaikissa kokoluokissa ja monelle kotitaloudelle ladattava auto on ylivoimaisesti taloudellisin hankinta, kommentoi toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Kaikkiaan heinäkuussa rekisteröitiin 7 481 uutta henkilöautoa, joka on 17,8 prosenttia viime vuoden heinäkuuta vähemmän.

Määrä jää noin 17 prosenttia pienemmäksi kuin pitkän aikavälin heinäkuun keskiarvo.

Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 64 215, joka on 13,7 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.