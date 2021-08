Kysely paljastaa suomalaisautoilijoiden uusimmat liikennepelot – pysäköinti, sää, jonot...

Esimerkiksi huono ajosää pelottaa tasapuolisesti kaikkia, mutta osa peloista liittyy vahvasti vastaajan ikään.

Puolet autoilijoista kertoo jännittävänsä huonossa ajokelissä ajamista. Lisäksi erityisesti pysäköinti ja jonossa ajaminen ovat monista epämiellyttäviä ajotilanteita, selviää LähiTapiolan uunituoreesta kyselystä.

Iäkkäät kuljettajat jännittävät kyselyn mukaan nuoria kuljettajia useammin tilanteissa, joissa he eivät voi täysin itse vaikuttaa.

Lue lisää: Joka kymmenes on huolissaan ajoterveydestään – näissä tilanteissa ei kannata ajaa, vaikka kohteena olisi sairaala

– Kärkipäässä on monia sellaisia liikennetilanteita, joissa on monia kuljettajasta riippumattomia tekijöitä. Huonon ajokelin ohella esimerkiksi noin joka neljäs kertoo jännittävänsä pimeässä, jonomuodostelmassa tai hirvieläinvaara-alueella ajamista. Huoli on ymmärrettävä, koska liikenteessä emme voi vaikuttaa muiden ratkaisuihin tai ulkoisiin olosuhteisiin. Omalla ajotavallamme voimme yrittää varautua niihin, sanoo tiedotteessa LähiTapiolan liikenneturvallisuudessa vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

– Meistä jokaisen on hyvä ratin takana muistaa, että vaikka jokin liikennetilanne ei tuntuisi itsestä pelottavalta, se voi olla jollekulle toiselle hyvin epämiellyttävä. Esimerkiksi jonossa ajaessa kannattaa aina pitää toisiin reilusti turvaväliä, koska se voi parantaa niin muiden ajokokemusta kuin yleistä turvallisuutta.

Lue lisää: Nyt lähtevät jo autojen varoituskolmiotkin – Espanjassa niiden tilalla on nyt tämä laite

Nuorista, alle 25-vuotiaista kuljettajista keskimääräistä useampi kertoo jännittävänsä taskuun parkkeeraamista ja moottoritielle liittymästä kiihdyttämistä. Kaikkein vanhimmassa eli 65 vuotta täyttäneiden vastaajajoukossa taas nuoria ikäpolvia yleisemmäksi huoleksi nousee jonossa, pimeässä tai hirvieläinvaara-alueella ajaminen sekä kaikista ikäryhmistä vahvimmin huono ajokeli.

– Taskuparkkeeraaminen ja moottoritielle kiihdyttäminen ovat sellaisia liikennetilanteita, joissa varmuus kehittyy ajokokemuksen myötä. Pitkään ajaneilla voi olla niistä rutiinia, kun taas nuoria kuljettajia tilanteet voivat ymmärrettävästi jännittää. Varttuneemmilla kuljettajilla ajamisen haasteet eivät välttämättä liity enää omaan osaamiseen, jolloin itsestä riippumattomat tai yllättävät tekijät voivat korostua. Iän myötä myös vaikeissa ajo-olosuhteissa ajaminen voi alkaa tuntua aiempaa hankalammalta, pohtii Alaviiri.

Lue lisää: Osaatko lukea rengasmerkintöjä? Tätä tarkoittaa 205/55 R 16 94 V XL

Sukupuolten välinen ero näkyy erityisesti taskuun parkkeeraamisessa ja huonossa ajokelissä ajamisessa, joista kumpikin jännittää eritoten naisia.

- Eroa voi selittää niin erilainen ajokokemus kuin ihan se, että naiset saattavat vastata kysymyksiin rehellisemmin. Meistä jokaiselle tulee kuitenkin varmasti liikenteessä epämiellyttäviä tilanteita.