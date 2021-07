Volvo suunnittelee autojensa mallinimiin suuria muutoksia?

Volvon toimitusjohtaja vihjaa yhtiön nykyisten kirjain-numeroyhdistelmistä koostuvien mallikoodien olevan pian muutoksen kourissa.

Legendaarinen Amazon on historiallinen erikoisuus Volvon perinteisesti varsin numeraalisessa mallinimipolitiikassa. Mahdollista on, että vastaavia poikkeuksia nähdään siis tulevien täyssähkö-Volvojen myötä vielä lisääkin.

Perinteisiin erisnimiin perustuvat mallinimet saattavat palata Volvon tuotevalikoimiin jo piankin, uutisoivat nyt useat autoalaa seuraavat mediat muun muassa Iso-Britanniassa.

Käytännössä kyse on Volvon toimitusjohtaja Håkan Samuelssonin antamasta lausunnosta, jonka mukaan yhtiö harkitsisi nykyisten kirjain-numerokoodien oheen - tai jopa tilalle - aivan uudenlaisia mallinimiä.

Tulilinjalla olisivat siis siten nykyiset tutut ja monille aivan itsestään selvät merkkiyhdistelmät kuten esimerkiksi XC40, XC60 ja S/V90.

Volvon nimimuutospohdinnat liittyvät erityisesti yhtiön tuleviin täyssähköautomalleihin, joiden mukanaan tuoma uusi suunnittelufilosofia tulee muuttamaan myös muun muassa autojen muotoilua.

– Kyseessä on täysin uusi perusta, joka on syntynyt sähköiseksi ja pelkästään sähköiseksi. Mielestäni on hyvä selkeydenkin kannalta osoittaa sen olevan uusi alku, Volvo-johtaja Samuelsson sanoi ja jatkoi vielä:

– Siksi emme aio pitää kiinni insinöörimäisistä numeroista ja kirjaimista. Jatkossa nimeämme automme kuten vastasyntyneet lapset. Asian ympärillä käydään nyt hyvin luovaa ja mielenkiintoista keskustelua.

Vaikka ruotsalaismerkin historiasta löytyy siis lähinnä vain numeroin ja kirjaimin ristittyjä malleja, vahvistavat muutamat poikkeukset säännön.

Niistä tunnetuimpia lienevät ainakin Suomessa Volvon takavuosikymmenten mallinimet Amazon sekä Duett, joista kummallakin oli tosin myös omia merkkikoodejaan.

Sen paremmin Volvo kuin sen emoyhtiö Geely ei ole kommentoinut eikä vahvistanut Samuelssonin sanomisia.