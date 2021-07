Tällainen on Volkswagenin upouusi Taigo-malli – IS mukana ensiesittelyssä

Taigo on Volkswagenin mukaan ensimmäinen coupémainen katumaasturi niin sanotussa pikkuluokassa.

Kenellekään vähääkään autoalaa seuraavalle ei liene yllätys, että katumaasturit ovat yhä edelleen kovasti muodissa. Riittää, että avaa silmänsä kaduilla ja teillä ja katselee hieman ympärilleen.

Sellainen eli katumaasturi on myös Volkswagenin uusin malli eli Taigo, joka valmistetaan nyt Espanjassa samassa tehtaassa kuin meillä myytävää Poloa.

Kiintoisaa on, että uusi Taigo syntyi silti Brasiliassa, jossa käytännössä saman näköinen auto on ollut jo vuoden myynnissä – nimellä Volkswagen Nivus.

Volkswagenin mukaan Taigo on ensimmäinen coupémainen pieni katumaasturi Euroopan markkinoilla.

Kun kuulimme brasilialaismallin nimen, totesimme, että ainakin Suomeen auto on ristittävä uudelleen.

Niinpä sitten kävikin ja voi kyllä sanoa, että nimenä Taigo sopii T-kirjaimineen Nivusia paremmin Volkswagenien suurempien katumaasturimallien eli T-Crossin, T-Rocin, Tiguanin ja Touaregin joukkoon.

Volkswagen tosin haluaa kovasti korostaa, että Taigo on eri auto kuin Nivus, mutta päävalojen vaihtaminen ledeiksi ja muut pienet muotoilun muutokset eivät vielä anna syytä puhua kahdesta aidosti erilaisesta automallista.

Luontevampaa on vain todeta, että Taigo on muokattu eteläamerikkalaisesta lähtökohdastaan eurooppalaisille sopivaksi.

Tavaratilaa on enemmän kuin monessa luokkaa suuremmassa autossa.

Taigon syntyyn liittyy muuten hauska tarina, sillä sen muodoista vastaavat kaksoset Marco ja José Carlos Pavone. Heistä Marco vastaa Volkswagenien ulkonäöstä Euroopassa ja José Carlos johtaa Volkswagenin Etelä-Amerikan muotoilustudiota.

Kaksoset halusivat luoda uudenlaisen katumaasturin, jolla on erilainen profiili kuin muilla.

Niin syntyi ensimmäinen coupémainen pieni katumaasturi. Siihen tehtiin muodon vuoksi pitkä perä ja samalla saatiin myös kohtuullisen kokoinen tavaratila.

Valojen syttyessä huomiota kerää myös auton äkkiseltään aika tavalliselta näyttävä etuosa, jonka ledivalopatteristo onkin yllättäen koko keulan levyinen.

Mitoiltaan Taigo on suurin piirtein samaa luokkaa kuin Polo ja T-Cross. Jostain syystä mallin akseliväli (2,566 m) on silti pari millimetriä Poloa pidempi. Kori sen sijaan on 4,266 metrin pituinen eli senttejä on tältä osin 15 enemmän kuin T-Crossissa.

Tavaratilaa Taigossa on 438 litraa eli 53 litraa enemmän kuin T-Crossissa.

Vihreän ohella ohjaamon saa valittua myös harmonisemman ja maltillisemman sävyisenä.

Tosin jälkimmäisessä tila on kasvatettavissa takapenkkiä siirtämällä 455 litraiseksi, mutta silloin takamatkustajien jalkatila on aika vähissä. Korkeutta Taigolla on 1,494 metriä eli se asettuu luontevasti T-Crossin ja Polon väliin.

Ohjaamo on modernisti digitaalinen, joskin parhaat palat tulevat vasta paremmissa varustetasoissa, tai lisähintaan.

Digitaalisuutta on myös jatkuva internetyhteys autossa.

Saatavilla on paljon varusteita, jotka normaalisti löytyvät vain kalliimmista ja ylellisemmistä autoista, kuten monipuoliset kuljettajaa avustavat järjestelmät tai matriisiledivalot.

Varustetasoja on neljä, joista halvimmalla ei ole erillistä nimeä. Vakiona on etu- ja takaledivalojen lisäksi muun muassa ilmastointilaite ja keskiturvatyyny edessä. Life lisää autoon muun muassa kevytmetallivanteet, jotka ovat perusmallin tapaan 16-tuumaiset.

Miltä nuo kaksi alkaen-tasoa näyttävät, se ei vielä ole tiedossa. Kaikki ensimmäiset kuvat ovat nimittäin Taigo Stylestä tai R-Linesta. Golfin tapaan Style tuo ylellisyyttä ja R-Style urheilullisuutta.

Oman Taigonsa voi räätälöidä ulkoasultaankin aika vapaasti, sillä saatavilla on kahdeksan ulkoväriä. Niiden joukossa on tätä autoa varten kehitetty vihreä.

Halutessaan myös ohjaamoon saa vihreyttä sisustuspaketin avulla. Väripaketteja on kaikkiaan viisi erilaista ja mieleiset vanteet voi valita kymmenestä vaihtoehdosta.

Moottorit ovat samat kuin Polossa, joskaan kaasuversiosta ei mainittu mitään. Eikä GTI kuulu ainakaan toistaiseksi suunnitelmiin.

Keula on R-Stylessä muokattu muita varustetasoja urheilullisemmaksi.

Kun edellä mainitut on raksittu pois, jäljelle jää kolme bensiiniturboa. Litraisessa on voimaa joko 70 tai 81 kilowattia (hevosvoimina 95 tai 110) ja 1,5-litrainen kehittää 110 kilowattia (150 hv).

Suomeen Volkswagen Taigo on odotettavissa vuoden lopulla.

Hinnasta ei ole vielä tietoa, mutta villi arvaus asettaa Taigon vastaavaa T-Crossia kalliimmaksi.