Käytettyjä autoja myyvä suurkauppias kertoo uudesta, lähes tuhannen euron hinnanmuutoksesta

Sekä auto- että matkailuajoneuvokauppa on käynyt kesän mittaan kuumana.

Autoliikeketju Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n mukaan yrityksen kesäkuun aikana myytyjen käytettyjen henkilöautojen keskihinta oli noin 16 000 euroa, mikä tarkoittaa myös kansalaisten ketjusta ostamien autojen keskihinnan selvää nousua. Jarmo Rinta-Jouppi Oy on noin 19 000 auton vuosimyynnillään eräs maan suurimmista autokauppaketjuista.

Kaikkiaan ketjun myymien vaihtoautojen keskihinta nousi viime vuoden lukemista vajaalla tuhannella eurolla.

Aiemmin yritys ehti jo tiedottaa, että kesällä 2020 myytyjen vaihtoautojen keskihinta nousi niin ikään noin tuhat euroa totuttua aiempaa korkeammaksi.

Myytyjen käytettyjen autojen keskihinta on siis nyt jo toista vuotta peräkkäin selvässä nousussa.

– Jo toista vuotta jatkunut elämä koronaviruksen kanssa on vaikuttanut tämänhetkiseen markkinatilanteeseen, sillä usealla suomalaisella on monien peruuntuneiden ulkomaanmatkojen vuoksi aiempaa huomattavasti enemmän säästöjä. Nyt selvästi satsataan arvokkaampiinkin autoihin, sillä rahaa on jäänyt muusta aiemmin suunnitellusta menosta pois, J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni analysoi.

Samankaltainen trendi näkyy myös Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n myymien käytettyjen matkailuautojen keskihinnassa, joka on noussut tämän vuoden kesäkuussa noin 46 000 euroon.

Myydyissä käytetyissä asuntovaunuissa keskihinta oli puolestaan kuluneen kesäkuun aikana 25 000 euron luokkaa.

– Kotimaanmatkailun suosion räjähtäessä halutaan Suomessa nautittavalta lomalta yhä ylellisempiä puitteita. Lomakokemukseen ollaan valmiita satsaaman enemmän rahaa ja se näkyy myös meillä myytävissä caravan-tuotteissa. Toisaalta korkeaan keskihintaan vaikuttaa myös vahvasti se, että tänä vuonna markkina on käynyt todella kuumana ja myytävistä käytetyistä on ollut suorastaan pulaa., toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi kertoo.