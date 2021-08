Kolmannen penkkirivin kaksi lisäpaikkaa saa lisähinnalla. Discoveryn istuimille mahtuu myös kaksi keskimittaista aikuista ilman suurempaa draamaa, mikä on henkilöautoissa harvinaista. Kuvassa toisen istuimen selkänoja on kaadettu, jolloin lattiasta muodostuu osin tasapohjainen. Etureunan sähköisesti alas laskeutuva lippa on tarkoitettu istumisen tueksi, ja kestää 300 kilon kuormituksen.