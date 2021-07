Nousukausi alkaa jo näkyä taksialalla – koronan sotkemassa kuljetusbisneksessä tarvitaan taas lisää kuljettajia

Osa taksiyhtiöistä rekrytoi jo lisää henkilökuntaa. Lisäväelle on tarvetta lähinnä isoimmissa kaupungeissa sekä pääkaupunkiseudulla.

Taksiyhtiöistä esimerkiksi Menevä on jo aloittanut uusien kuljettajien rekrytoimisen.

Moni kuljettajista on nimittäin koronan myötä vaihtanut ammattia tai jäänyt eläkkeelle.

Kumpikaan mainituista syistä ei varsinaisesti ollut yllätys, sillä koronan iskiessä ja kysynnän romahtaessa taksialan henkilöstön keski-ikä oli jo reilut 60 vuotta.

– Ennen 2018 taksilakiuudistusta pääkaupunkiseudulla oli 6 000 kuskia. Pian uudistuksen jälkeen jopa 8 000 ihmistä yritti työllistyä alalla. Tolpilla oli jonoksi saakka autoja, eikä töitä riittänyt kaikille. Alalta on poistunut iso joukko – tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on kolme-neljätuhatta kuljettajaa. Toimialalla on menossa myös sukupolvenvaihdos, joka vaikuttaa työvoiman määrään. Tarvitaan uusia kuskeja, kertoo Tuomo Halminen, taksiyhtiö Menevän toimitusjohtaja.

Halmisen mukaan taksialan kokonaismyynti on edelleen pienempi kuin ennen koronaa.

Myös Nordean ja Macrobondin korttimaksuanalyysissa (ns. koronamittari) todetaan, että julkinen liikenne ja taksi-ala toipuvat muita palvelualoja hitaammin.

Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden taksiala on nyt noin 20 prosenttia pakkasella, vaikka alalle jääneet ovatkin hiljalleen taas työllistyneet.