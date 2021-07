Saako jalkakäytävällä pyöräillä? Suurella määrällä suomalaisia on asiasta aivan virheellinen käsitys

Holtittomasti kiitävät pyöräilijät voivat vaarantaa jalankulun turvallisuutta hyvinkin vakavasti. Siksi jokaiselle liikennemuodolle on lain määrittelemä ajopaikkansa.

Lyhyesti voi todeta, että jalkakäytävä on nimensä mukaisesti tarkoitettu jalankulkijoille.

Liikenneturvan uunituoreessa kyselyssä peräti joka neljäs vastanneista kuitenkin uskoi virheellisesti, että aikuinenkin saa pyöräillä jalkakäytävällä, ”kunhan väistää jalankulkijoita, jos liikenne ajoradalla tuntuu vaaralliselta”.

– Jalkakäytävälle on myös oma liikennemerkkinsä, mutta niitä käytetään harvoin. Yleisesti ottaen, jos pyörätien merkkiä ei näe, on kyseessä mitä todennäköisimmin jalkakäytävä ja pyörällä tai siihen rinnastettavalla sähköisellä kulkuvälineellä, kuten sähköpotkulaudalla, on ajettava ajoradalla. Jalkakäytävällä saa ajaa pyörällä vain alle 12-vuotiaat, muiden on talutettava pyöräänsä, Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski kommentoi tulosta.

Liikenneturvasta korostetaan, että myös pyöräilijöiden olisi syytä hahmottaa oma paikkansa liikenteessä ja myös noudattaa sitä, aivan kuten kävelijöiden ja autoilijoidenkin.

Esimerkkinä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräilijä kulkee kulkusuuntaansa nähden oikeassa reunassa ja ohittaa väylän keskeltä.

Tällaisella väylällä jalankulkija voi siis valita kumpaa reunaa kulkee.

Yli puolet samaiseen kyselyyn vastanneista kuitenkin luuli, että yhdistetyllä väylällä jalankulkijan tulee kulkea oikeanpuoleisessa reunassa.

– Laki antaa jalankulkijalle mahdollisuuden valita puolensa. Esimerkiksi lasten tai koirien kanssa kuljettaessa voi kauempana ajoradasta oleva reuna tuntua turvallisemmalta. Yhdistetyllä väylällä on tärkeää, että liikkujat huomioivat toinen toisensa. Näin pyöräilijöiden ja kävelijöiden kohtaamis- ja ohitustilanteista tulee sujuvia ja turvallisia. Pyöräilijän on kuitenkin annettava jalankulkijalle turvallinen tila, Tuomikoski muistuttaa.

Jos taas pyörätie ja jalkakäytävä kulkevat rinnakkain, eroteltuna esimerkiksi valkoisella viivalla, on jalankulkijalle ja pyöräilijälle omat puoliskonsa. Näissä tapauksissa liikennemerkki osoittaa kumpi puoli on kävelijöille ja kumpi pyöräilijöille.

Jos jalkojen alla on kuitenkin piha- tai kävelykatu, niin sääntö kuuluu seuraavasti: Pyöräillä saa, mutta jalankulkijoille on annettava esteetön kulku.

Lisäksi pyörän nopeus on myös sovitettava kyseisillä väylillä jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää lukemaa 20 km/h.

Pyöräkatu puolestaan on uusi katutyyppi, jolla on myös oma liikennemerkkinsä.

Pyöräkadulla saa ajaa autolla, mutta pyöräilijöiden ehdolla. Jalankulkijoille on pyöräkadulla oma väylänsä.

– Kun kuljetaan oman roolin mukaisesti, edesautetaan myös oman toiminnan ennakoitavuutta toisen tienkäyttäjän näkökulmasta, huomauttaa vielä Liikenneturvan Tuomikoski.