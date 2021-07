Main ContentPlaceholder

Autot

Tilaatko autoosi varaosia EU-alueen ulkopuolelta? Alle 150 euron ostoksissa kannattaa tätä nykyä olla tarkkana

Heinäkuun alusta lähtien kaikista EU:n ulkopuolelta tuotavista lähetyksistä on pitänyt maksaa verot ja ne on pitänyt tullata. Oleellista on nyt selvittää, kuuluvatko verot nettikaupan ostohintaan vai pitääkö prosessi hoitaa kokonaan itse.

Uudet arvonlisäverosäännöt koskevat kaikkea EU:n ulkopuolista nettikauppaa.

Vielä viime kuussa alle 22 euron nettiostoksia sai tilata EU:n ulkopuolelta ilman tullausta ja veroseuraamuksia, mutta nyt kyseinen sääntö on poistunut. Muun muassa monet autoharrastajat ja -korjaajat ovat tavanneet tilata edullisia pientarvikkeita Kiinasta, mutta jatkossa varaosia EU-alueen ulkopuolelta tilaava joutuu siis paitsi maksamaan arvonlisäveron, myös selvittämään itse, onko arvonlisävero maksettu jo nettiostoksen hinnassa vai onko verojen hoitaminen sittenkin ostajan vastuulla. Lue lisää: Autoverolaki meni käytännössä kokonaan uusiksi – uudet pykälät voimassa vuoden 2021 alusta Pääsääntö asiassa kuuluu, että arvonlisävero voi jatkossa sisältyä ostoksen hintaan, mikäli verkkokauppa on rekisteröitynyt EU:ssa arvonlisäverovelvolliseksi uuteen IOSS-erityisjärjestelmään ja ostoksen loppusumma on enintään 150 euroa. – Asiakas voi ilmoittaa myyjän IOSS-tunnisteen tullausvaiheessa vain, jos on maksanut Suomen tai EU:n arvonlisäveron jo ostoksen yhteydessä. Tämän näkee esimerkiksi laskusta tai tilausvahvistuksesta, kertoo tullin tiedotteessa tulliylitarkastaja Nadja Painokallio. Lue lisää: Traficom nostanut hiljaisuudessa lukuisia autoilijoilta perittäviä maksuja – poistomaksuun 8 %, hakemusmaksuun kymppi, teoriamaksuun vitonen... Mainittua 150 euron summaa lähestyttäessä on syytä muistaa, että arvonlisäveroperusteena on yleensä tavaran tullausarvo. Tullausarvoksi puolestaan lasketaan tyypillisesti tavaran ostohinta lisättynä kuljetuskustannuksilla. – Yhteydenottoja on tullut runsaasti täysin uusilta asiakkailta, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tulliasioista. Tällä hetkellä kysytään erityisesti IOSS-tunnuksiin ja tullaukseen yleensä liittyvistä asioista. Useita eri lähetyksiä odottavilta asiakkailta on tullut myös paljon yhteydenottoja lähetysten sisällöistä. Näihin emme Tullissa valitettavasti pysty vastaamaan, sillä lähetykset ovat kuljetusliikkeiden varastoissa. Lue lisää: Retkeilyautoja rakentavien kannattaa varautua verojen nousuun – TM: Vuosittain lukuisia tapauksia Mikä on IOSS? Arvonlisäveron erityisjärjestelmä Import One Stop Shop (IOSS) mahdollistaa asiakkaalle arvonlisäveron maksamisen Suomeen jo tilauksen yhteydessä enintään 150 euron arvoisista ostoksista. IOSS-lähetys tulee yleensä suoraan vastaanottajalle, koska kuljetusliike tullaa lähetyksen tämän puolesta. Jos vastaanottaja joutuu kuitenkin tullaamaan lähetyksen itse, IOSS-lähetyksenä tavaran saa tullata vain, jos on maksanut Suomen tai EU:n arvonlisäveron jo ostoksen yhteydessä. Tämän näkee esimerkiksi laskusta tai tilausvahvistuksesta. IOSS-tunnuksen saa myyjältä. Asiakkaan on hyvä varmistaa etukäteen, että myyjä on rekisteröitynyt IOSS-järjestelmään.