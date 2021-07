Käytettyjen autojen välitysbisneksessä on tapahtunut selkeä muutos – tällaisia ovat nyt käytettyjen keskihinnat ja -kilometriluvut

Käytettyjä autoja kuluttajilta autoliikkeille välittävän AutoVex.fi-palvelun tilastojen mukaan bensiinikäyttöiset autot ovat käytettyjen markkinoilla edelleen suosituimpia sekä yleisesti ottaen myös halvimpia.

Autoliikkeet ostavat käytettyjä autoja myös erilaisilta välityspalveluilta. Näistä suurin on nimeltään AutoVex.

Kuluttajilta autoliikkeille kuukausittain yhteensä satoja autoja välittävä AutoVex on Suomen suurin autoliikkeiden kilpailutuspalvelu, jonka kautta autoliikkeille myydään tänä vuonna autoja jo arviolta 60 miljoonan euron edestä.

Nyt palvelu on avannut tuoreimpia tilastojaan, joiden mukaan autoliikkeille välittyneistä yksityisautoista 63,2 prosenttia on nyt bensiinikäyttöisiä ja 27,2 % dieselkäyttöisiä.

Kiintoisin muutos on kuitenkin tapahtunut välitetyissä hybrideissä, joiden määrä on vuoden aikana yli tuplaantunut, kaikkiaan 8,8 prosenttiin kaikista palvelun kautta välitetyistä ajoneuvoista.

– Hybridiautojen myynnin voimakas kasvu viime vuosina alkaa nyt selvästi näkymään käytettyjen autojen markkinalla. Myyntitilastoja tarkastellessa selviää, että hybridit ottavat nyt selkeää jalansijaa bensiini- ja dieselautoilta ja herättävät myös autoliikkeissä keskimääräistä enemmän kiinnostusta, toteaa AutoVexin asiakaspalvelusta vastaava Niko Mättö tiedotteessa.

Uusien sähköautojen myynnissä parhaillaan näkyvä voimakas kasvukäyrä ei sen sijaan näy käytettyjen markkinoilla – ainakaan vielä.

AutoVexin välittämistä autoista sähkökäyttöisiä on nimittäin toistaiseksi ainoastaan 0,5 prosenttia, joskin Mättö ennakoi sähköautojen osuuden kasvavan tulevina vuosina merkittävästi.

Välitettyjen autojen hinnoissa ja ajomäärissä on suuria käyttövoimakohtaisia eroja

Kiintoisaa on, että AutoVexin välitystilastot näyttävät eri käyttövoimalla kulkevien autojen myös eroavan toisistaan niin keskihintojen kuin keskiajomäärienkin suhteen.

Nuorimpia ovat hybridiautot, keski-iän ollessa noin neljä vuotta ja keskiajokilometrien osoittaessa lukemaa 58 000 km.

Dieselautoilla on kuten arvattua ajettu eniten, vajaat 130 000 km ja bensiinikäyttöiset ovat puolestaan rullanneet tietä keskimäärin 82 000 km per auto.

Hieman yllättäen sekä välitettyjen bensiini- että dieselautojen keskimääräinen ikä on kuitenkin käytännössä tasan sama, noin seitsemän vuotta.

Hintoja tarkastellessa selviää, että välityspalvelun kautta liikkeisiin myydyt dieselautot ovat oleellisesti arvokkaampia kuin samaa kautta eteenpäin menneet bensiiniautot.

Käytännössä bensiiniautojen mediaanihinta on nyt 12 200 euroa, kun taas dieseleissä sama luku on peräti 19 100 euroa. Mikä taas on yllättävän lähellä huomattavasti uudempien ja vähemmän ajettujen hybridiautojen 21 050 euron tilastokeskihintaa.

– Dieselautojen korkeampi keskihinta selittyy pääsääntöisesti sillä, että suuri osa myydyistä autoista on suurempia premium-segmentin autoja, kuten Audi A6:a ja BMW 5-sarjalaisia. Myydyistä hybrideistä taas peräti 50 prosenttia prosenttia koostuu pienemmistä ja jo uutena edullisemmista autoista kuten Toyota Yariksista ja Hyundai Ioniqeista, AutoVexin myyntipäällikkö Roope Lakaniemi selventää.

Kaikkiaan käytettyjen autojen kauppa käy AutoVexin näkemyksen mukaan tällä hetkellä niin vilkkaana, että joistakin vaihtoautoista on markkinoilla jopa pulaa. Mätön ja Lakaniemen mukaan autoliikkeet suorastaan hamstraavat varsinkin tiettyjä tuttuja suosikkeja, mikä näkyy niin merkkitilastossa kuin automallikohtaisissakin luvuissa.

– Tämän vuoden ylivoimaisesti eniten myyty merkki on Volkswagen ja heti perässä tulevat Toyota ja Skoda. Premium-merkit ovat myös vahvasti edustettuina.

