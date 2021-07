Luksusluokan sedaniin ladataan nyt sähköä – iso muutos käynnissä

Bentley Flying Spur saa uuden voimalinjan, kun luksusluokan automallista valmistetaan myös ladattava hybridi.

Bentleyn matka malliston sähköistymistä jatkuu sikäli hillitysti, että 700 kokonaistoimintamatkasta vain 40 kilometriä sujuu pelkällä sähköllä. Aiemmin Bentayga-mallia on valmistettu hybridivoimalinjalla.

Ajoakun lisäpaino ei kiihtyvyyttä latista.

Bentley Motors on aiemmin ilmoittanut, että vuodesta 2026 alkaen se valmistaa vain ladattavia hybridejä sekä täyssähköautoja, ja vuonna 2030 yhtiön mallistossa on pelkästään täyssähköautoja.

Flying Spur -hybridissä on sähkömoottorin lisäksi voimaa tuottamassa 2,9-litrainen V6-moottori. Näin syntyy 544 hevosvoiman teho ja 750 newtonmetrin vääntö. Voimalinja kiihdyttää Flying Spur Hybridin sadan kilometrin tuntinopeuteen 4,3 sekunnissa – V8-versio on vain 0,2 sekuntia nopeampi. Huippunopeus on 285 km/h.

Signeeraus kertoo voimalinjasta.

Ulkoisesti Flying Spur Hybridin erottaa tavallisesta mallista etulokasuojan alaosan Hybrid-merkistä, neljästä ovaalin muotoisesta pakoputkesta ja takalokasuojan latausluukusta.

Sähkömoottori sijaitsee voimansiirron ja moottorin välissä. Kestomagnetoidun synkronimoottorin täysi 400 newtonmetrin vääntö on sähköautojen tapaan käytettävissä heti liikkeelle lähdettäessä. Moottorin teho on 136 hevosvoimaa. Äänetön kiihtyvyys ja nopea vaste kompensoivat turboahtimen toimintaan usein yhdistetyt viiveet, valmistaja kertoo tiedotteessaan.

Sähkömoottori saa energiansa 14,1 kilowattitunnin litiumioniakusta. Se latautuu täyteen nopeimmillaan kahdessa ja puolessa tunnissa.

Juuri niin ylellistä kuin Bentleyltä voi odottaa.

Suomessa Flying Spurin ladattavan hybridin hinnat vahvistuvat loppuvuodesta.