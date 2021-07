IS testasi: Kahden hengen teltta Minin katolle – ”Majoittuminen sujuu nopeasti”

IS testasi, minkälainen majoitusvaihtoehto on italialaisen Autohomen valmistama kattoteltta.

Auton katolle taakkatelineiden päälle sijoitettava kattoteltta ei ole mikään uusi keksintö, sillä italialainen Autohome on tehnyt niitä jo vuodesta 1958 alkaen. Kattotelttojen historia ja yleisin käyttötarkoitus liittyvät maastureihin ja erähenkiseen elämään – villieläimet eivät pääse kovin helposti auton katolla olevaan telttaan.

Yrityksellä on tällä hetkellä seitsemän erilaista kattotelttamallia, ja niistä neljässä teltta sijoitetaan Land Roverin, Jeepin tai vastaavan katolle niin, että se ulottuu osittain auton yli takana, edessä tai sivulla – eli osa teltasta on niin sanotusti tyhjän päällä. Yksi näistä ”maasturimalleista” on Overcamp, joita voi laittaa katolle kaksi vieretysten. Näissä vaativissa olosuhteissa käytetyissä ja käytettävissä teltoissa katto ja seinät ovat kangasta.

Kolmessa muussa mallissa teltta on kuin niin sanottu suksiboksi, eli siinä on lasikuidusta valmistettu kuva pohja ja katto. Columbus-mallissa vain teltan takapää nousee ylös, joten sen sivuprofiili on kolmio. Tästä henkilöautoihinkin sopivasta mallista on kolme kokovaihtoehtoa, joista suurimman kerrotaan sopivan kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle.

Maggolina- ja Airtop-malleissa katto nousee kokonaan ylös, eli teltta on avattuna laatikko. Kun teltta avataan, sen sivu- ja päätyseinät nousevat katon mukana pystyyn. Molemmissa malleissa lienee kulmissa metalliset tukipilarit, jotka oikenevat ja menevät nippuun kaasupumpun avustamana. Todella pitkän historian omaavasta Maggiolinasta on peräti 32 malliversiota.

Teltta menee todella pieneen tilaan, sillä kotelolla on korkeutta vain 20–30 senttiä.

Suunnilleen yhtä pitkän historian Autohomen kanssa jakavan Minin Suomen-maahantuoja tarjoaa nyt kahteen malliinsa kattotelttaa – tämä lisävarusteinen Maggolina-teltta ei tosin löydy ainakaan helposti Minin nettisivuilta.

Kattoteltta on tarjolla sekä Cooper SE Countryman ALL4 -hybridiin että Cooper SE -sähköautoon. Teltta nostaa hybridimallin lähtöhinnan 43 835:stä 47 660 euroon ja sähköauton hinnan 38 661:stä 42 486 euroon, eli se maksaa 3 825 euroa. Kattokaiteiden ja taakkatelineiden myötä teltan hinta nousee yli 4 000 euron.

Teltta on yhteydessä autoon vain taakkatelineen ja kattokaiteiden välityksellä, joten mikään ei estä esimerkiksi ajamasta teltta avattuna. Normaali ajaminen teltta pystyssä ei tietenkään ole millään tavalla järkevää, mutta autoa on siis mahdollista liikutella telttailun aikana.

Miniin myytävässä teltan kotelossa on edessä yksi ja takana kaksi pikalukkoa, joten teltan ”pystytys” sujuu todella nopeasti. Katto vedetään alas edessä ja takana olevilla naruilla. Teltan paketoiminen onnistuu yksin, mutta kaksi henkeä hoitaa homman sutjakammin. Kankaiden ja narujen pakkaaminen koteloon vie enemmän aikaa kuin teltan avaaminen.

Minin sallittu kattokuorma on 75 kilogrammaa. Harvalle henkilöautolle ilmoitetaan sallittu kattokuorma silloin, kun auto on paikallaan, eikä Mini tee tässä suhteessa poikkeusta. Esimerkiksi paikallaan olevan Land Rover Defenderin katolla saa olla kuormaa huimat 300 kiloa, mutta maasturille sallitaan ajon aikanakin 168 kilon kattokuorma.

Kattoteltta nousee lähes auttamatta pystyyn. Sulkeminen tapahtuu molemmissa päissä olevien narujen avulla. Teltan molemmilla puolilla on sisäänkäynnin mahdollistava oviaukko.

Miniin tarjottavan teltan ja taakkatelineiden yhteismassa lähentelee suurinta sallittua kattokuormaa, sillä maahantuoja kertoo teltan painavan 58 kiloa. Tehdas kuitenkin lupaa, että Minin telineet kestävät hyvin kahden aikuisen ja teltan painon.

Äkkiseltään arvioituna teltta ja kaksi aikuista majoittujaa painavat yhteensä yli 200 kiloa. Teltan varustukseen kuuluvien alumiinitikkaiden painoraja on 120 kiloa.

Teltta on siis helppo avata, eli majoittuminen sujuu nopeasti. Kevyiden alumiinitikkaiden pituus on 130–215 senttimetriä, ja Minin kohdalla sopiva tikkaiden pituus on pari metriä. Paljaat jalat eivät ”nauti” tikkaiden puolista, mutta kengät saa sijoitettua patjaan leikattuihin kulmatukien ”makuukoloihin”.

Molemmilla sivuilla on nousemisen mahdollistava reilun kokoinen oviaukko. Molemminpuolisin vetoketjuin varustettu ovikangas on kiinnitettävissä rullalle, ja sama voidaan tehdä oven sisäpuoliselle hyttysverkolle. Kummassakin päädyssä on puolikaaren muotoinen verkkoikkuna, joka on varustettu vetoketjullisella sisäkankaalla.

Kattoon pingotettu verkko mahdollistaa esimerkiksi vaatteiden säilyttämisen leiriytymisen aikana. Sivukankaiden menemistä kasaan edesautetaan poikittain pingotettavilla ”mustekaloilla”.

Boksin pohja on kulmia lukuun ottamatta katettu noin kahdeksan senttiä paksulla kangasverhoillulla patjalla. Miellyttävän pehmeältä tuntuvan patjan pituus on 203 senttiä ja leveys 120 senttiä. Istumakorkeutta teltassa on aikuiselle riittävät 83 senttiä. Katossa on pehmeä sisäverhoilu, mikä vaimentaa osaltaan sateen ropinaa.

Koeajomallin teltassa oli katossa tavaraverkko, kaksi tarrakiinnikkeistä ”seinälokerikkoa” ja lukuvalo. Alumiinitikkaat mahtuvat suljettuna olevaan telttakoteloon, mutta juuri mitään muuta tavaraa sinne ei mahdu – eikä ole kattokuorman kasvun vuoksi edes syytä pakata.

Pakattuna kiilamainen kattoteltta on sulavan näköinen – sen korkeus on 20–30 senttiä – mutta on selvää, että se lisää auton polttoaineenkulutusta. Teltan varastointi onnistuu parhaiten, jos sen saa vinssattua autotallin tai -katoksen kattoon.

Ilta-Sanomien aiemmin koeajamasta Volkswagen Caddy Californian retkeilyvarustuksesta kattoteltta eroaa paitsi selvästi kovemman hinnan (Caddyssä hintalisä 1 700–2 500 euroa) lisäksi siinä, että teltassa ei ole tietenkään keittiötä.