Autourheilu siirtyy luokka kerrallaan sähköön. Aavikkoralleilla on pituutta sen verran, että nykyisillä akuilla ei pitkälle pärjää, joten nyt lyhennetään kilpailuja.

Sitges, Espanja

Cupra tarjosi mahdollisuuden päästä Extreme E -sarjan kilpa-auton kyytiin. Siihen on mainio syy, sillä heidän kumppaninsa, saksalainen ABT, oli ensimmäinen sarjaan ilmoittautunut tiimi. Oikeastaan Venturi Racing ehti ensin, mutta se vetäytyi ennen ensimmäisen kauden alkua.

Uuden kilpasarjan takaa löytyy Alejandro Agag, joka oli perustamassa Formula E -sarjan. Sarjaa on suunniteltu vuodesta 2018 lähtien. Heinäkuussa 2019 paljastettiin ensimmäinen prototyyppi eli nykyisin käytössä oleva Odyssey 21.

Putkirunkoinen auto on 4,4 metriä pitkä ja peräti 2,3 metriä leveä. Korkeuttakin melkoisesti eli 1,864 metriä. Odyssey on tukevasti maassa, sillä akseliväli on kolme metriä ja raideväli niin edessä kuin takana pari millimetriä vajaa kaksi metriä. Maastoajoon sopivassa autossa maavara on peräti 45 senttiä, mikä osaltaan vaikeuttaa autoon kipuamista.

Kauempaa katsottuna Extreme E -kilpuri on kompaktin näköinen. Sisään kömmitään lokinsiipiovista.

Lähempänä selviää, että 4,4 metriä pitkällä autolla on leveyttä peräti 2,3 metriä.

Kilpasarjassa on tällä hetkellä yhdeksän tiimiä ja määrä on tarkoitus kasvattaa kahteentoista. Mukana on niin tiimin vetäjinä (Nico Rosberg) kuin ajajina huippunimiä. Tämän hetken ajajista kuuluisimmat ovat Sebastien Loeb ja Carlos Sainz, joiden lisäksi myös Valtteri Bottas on kokeillut uuden luokan kilpa-autoa.

Ajokkina on kaikilla samanlainen Odyssey 21, jossa on edessä ja takana 250 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Moottorien yhteisteho ei ole kahden moottorin summa, vaan .jostain syystä melkoisesti vähäisempi 400 kilowattia. Suurin vääntömomentti on melkoinen 920 newtonmetriä.

Kilpa-autoissa on vain kaikki tarpeellinen ja kokonaisuus on varsin karu.

Ajoakun energiasisältö on nettona 40 kilowattituntia (brutto 54 kWh), mikä tarkoittaa ettei 1 780 kilon painoisella autolla voi ajaa kilpaa kovin pitkään. Kussakin kilpailussa ajetaan erikoiskoe kahteen kertaan ja mittaa tulee yhteensä parikymmentä kilometriä. Jokaisessa tiimissä on tasa-arvon nimissä mies ja nainen, joista kumpikin ajaa yhden kierroksen. Järjestystä ei tarvitse ilmoittaa toisille, joten kilpailut ovat hyvin mielenkiintoisia.

Pääsimme e-Cupra ABT XE1:n kyytiin ja ajajana ei ollut kukaan muu kuin maailman nopein naispuolinen aavikkorallien spesialisti Jutta Kleinschmidt. Hän voitti Dakar-rallin vuonna 2001 jättäen silloin kaikki miehet taakseen pölyynsä – sananmukaisesti.

Auto näyttää hurjalta ja tehoakin on ihan mukavasti. Kiihdytys nollasta sataan vie aikaa 4,5 sekuntia. Totuus oli paljon leppoisampi kuin etukäteen ehti pelätä. Pyörissä on joustovaraa lähes 40 senttiä, joten pitkistäkin hypyistä auto laskeutuu alas tyylikkäästi.

Yksi syy odotettua maltillisempaan menoon paljastui ajon päätteeksi. Kleinschmidt myönsi, ettei näyttelyihin rakennetussa yksilössä ollut käytössä kuin takamoottori.