VZ5 on Cupran synttärilahja asiakkailleen – ”ajaessa vaikea hillitä itseään”

Kun Cupran syntymästä tuli kuluneeksi helmikuussa kolme vuotta, se esitteli Formentor VZ5:n, kaikkien aikojen tehokkaimman ja nopeimman mallin.

Sitges, Espanja

Seatin päätöstä tehdä Cuprasta itsenäinen merkki ihmeteltiin kolme vuotta sitten vuonna 2018. Vaan ei ihmetellä enää, sillä Cupra on osoittanut herättävänsä kiinnostusta ostajakunnassa.

Sen jälkeen kun Cupra esitteli ensimmäisen oman mallinsa, Formentorin, merkin myynti on sujunut jopa paremmin kuin yhtiössä osattiin odottaa. Seat ja Cupra lasketaan edelleen Espanjassa yhteen ja nykyisellään Cupran osuus kokonaisuudesta on kymmenen prosenttia. Luku on tarkoitus kaksinkertaistaa, mutta siihen tarvittavaa aikaa ei medialle kerrottu.

Hiilikuituinen diffuusori, pakoputkien järjestely ja mustat kromitekstit ovat erikoismallin ainoat ulospäin näkyvät merkit takana.

Suomessa Seatin ja Cupran yhteinen myynti on ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen 1 573 autoa, mistä Cupran osuus on komeasti 11,5 prosenttia. Maahantuojan tiedottaja korostaa, että kaksikko on kasvattanut meillä rekisteröintejään enemmän kuin mikään muu merkki. Markkinaosuuttakin on jo kohtuullisesti, Seatilla 2,5 prosenttia ja Cupralla 0,3 prosenttia eli yhteensä liki kolme prosenttia.

Voisi hyvin luulla, että 228 kilowatin tehoisella moottorilla varustettu nelivetoinen Formentor VZ on riittävän ripeä. Cupran ostajat toivovat kuitenkin vielä enemmän, minkä takia Audilta lainattiin ikoninen 2,5-litrainen viisisylinterinen moottori ja sujautettiin se konepellin alle. Uuden version mallinimi on VZ5, jossa kirjaimet viittaavat vauhtiin ja numero sylinterimäärään.

Formentor VZ5:ssä on kaikki saatavilla olevat varusteet, mutta muuten kuljettajan näkymä ei juurikaan poikkea muista.

Cupran voimalinjoista vastaava Nico Gerhardt kuvaili uutta moottoria suorituskyvyltään polttomoottorin äärimmäiseksi ilmentymäksi. Numerot ovat aika komeasti kohdallaan, sillä suurin vääntömomentti on muhkeat 480 newtonmetriä. Kaiken lisäksi se löytyy kaasupolkimen alta aina, kun käyntinopeusmittarissa on yli 2 250 r/min. Kun vääntökäyrä kääntyy laskuun ollaankin jo huipputeholla, jota on 59 kilowattia enemmän kuin tavallisessa Formentor VZ:ssa.

Tuon eron kyllä tuntee ja kiihtyvyys saa hymyn huulille. Satasen vauhdissa ollaan paikaltaan lähtien 4,2 sekunnissa. Huippunopeus on rajoitettu 250 km/h. Toisin sanoen enemmänkin löytyisi, ellei elektroniikka hillitsisi menoa.

Muotoilun muutokset ovat vähäisiä, mutta kyllä niillä tyyliä on saatu kohennettua urheilullisemmaksi. Osansa siihen on erikoismalliin suunnitelluilla 20-tuumaisilla kuparin värisillä vanteilla, joiden läpi näkyvät peräti 18-tuumaiset jarrulevyt. Kuusimäntäiset Akebonon jarrusatulat pitävät huolen vauhdin tehokkaasta tappamisesta, mitä päästiin kokeilemaan Castellolin radalla.

Tavallisesti venttiilikopan suojassa on Audin logo, mutta kyllä 5-sylinterinen 2,5-litrainen moottori sopii mainiosti myös Cupraan.

Ajaminen oli vakuuttavan vakaata niin radalla kuin mutkaisella vuoristotiellä. Jälkimmäisellä oli todella vaikeaa hillitä itseään, sillä VZ5 suorastaan puhkuu menohaluja. Mainiot ominaisuudet ovat huolellisen alustan toiminnan viimeistelyn ansiota. Lisäksi voimaa jaetaan akseleiden lisäksi myös takapyörien välillä, millä auto saadaan käyttäytymään hienosti mutkissa.

Aivan uutta Formentor VZ5:ssä on ajotiloista löytyvä Drift-tila. Toisin sanoen myös Cupra liittyy kasvavaan autonvalmistajien joukkoon, jotka tekevät mahdolliseksi nelivetoisen auton takapyöräluistot. Hyvin hauskaa, joskin täysin turhaa renkaiden polttamista. Ja ehdottomasti sallittua ainoastaan suljetulla alueella.

Pakko myöntää, että ero Formentor VZ:n ja VZ5:n välillä oli yllättävän suuri. Erikoismallilla ajettua tuntui surulliselta palata ”tavallisen” version ohjauspyörän taakse. VZ5:n moottorin murina ja suorituskyky tekevät vaikutuksen ja auton alusta on viritetty suureen tehoon sopivaksi.

Kaikkien aikojen rajuimpaan Cupraan kehitettiin riittävän sivuttaistuen varmistava istuin.

Uudesta super-Formentorista on kuitenkin helppo laatia huonojen asioiden lista, joka tosin on lyhyt. Auton kulutusta ei vielä kerrottu, mutta luultavasti polttoainetta kuluu aika paljon. Se tarkoittaa suurta hiilidioksidipäästöä, mikä näkyy Suomessa melkoisena autoverona. Hintaa ei ole vielä laskettu (koska ei tiedetä päästöjä), mutta se on luultavasti aika korkea. Ikävien seikkojen joukossa on se, että Cupra valmistaa vain 7 000 Formentor VZ5:tä.

Onneksi muutama niistä on luvassa meille, sillä maahantuoja ottaa erikoismallin myyntiin. Formentor VZ5:llä saattaa olla pian keräilyarvoa, sillä lehdistötiedotteessa Cupra vihjasi asiakkaiden siirtyvän nopeaan tahtiin lataushybrideihin ja sähköautoihin. Niinpä iloisesti murisevat väkivahvat bensiinimoottorit ovat liittymässä uhanalaisten lajien listalle.

