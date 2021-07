– Autokannan uudistamisen nopeuttaminen on ratkaistava jo seuraavien vuosien aikana, jotta edullisempia sähköautoja saadaan käytettyjen autojen markkinoille vuosikymmenen lopulla, kertoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Seat Mii Electric on yksi halvimmista sähköautoista.

Täyssähköauton tuotantokustannukset ovat vielä noin puolitoistakertaiset vastaavan kokoiseen polttomoottoriautoon verrattuna

– Keskivertosuomalaisen tulisi löytää yli 30 000 euroa välirahaa pystyäkseen vaihtamaan autonsa uuteen. Harvalta onnistuu, Rissa pohtii.

Keskiviikkona julkistetussa ilmastopaketissa EU-komissio ehdotti paitsi uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä 2035 myös päästökaupan ulottamista tieliikenteeseen.

Polttomoottoriautolla ajamista ei kuitenkaan olla kieltämässä ja käytettyjä polttomoottoriautoja saa edelleen myydä. Maantieliikenteen päästökauppa alkaisi Euroopan komission esityksen mukaan 2020-luvun puolivälissä. Käytännössä lisämaksuja päästöistä tulisi polttoaineenjakelijoille, joten vaikutukset saattavat näkyä polttoaineen hinnassa.

Toimitusjohtaja Rissa peräänkuuluttaa kansallisia vaikutusanalyysejä siitä, miten päästökauppa vaikuttaisi tavaraliikenteeseen ja kuluttajiin. Hän arvioi, että vuonna 2030 Suomen markkinoille voidaan saada noin 750 000 ladattavaa sähköautoa, jolloin liikenteessä olisi vielä noin kaksi miljoonaa polttomoottoriautoa.

– Maantieliikenteen päästökauppa purisi heihin jo vuodesta 2026 eteenpäin. Autokantaa on ruvettava uudistamaan heti. Näin täyssähköautoja tulisi enenevissä määrin käytettyjen autojen markkinoille, jotta Matti Meikäläinen pääsisi niihin käsiksi. Tämä on minusta se kovin tavoite Suomelle, Rissa arvioi.

Komission virkamiehen mukaan on tarkoitus varmistaa, ettei polttoaineen hintaan kuitenkaan tulisi äkkinäistä hintapiikkiä, vaan markkina ehtisi sopeutua muutokseen asteittain.

Haaste autokannan uudistamiseksi ei koske pelkästään suomalaisia, sillä täyssähköautojen ensirekisteröintien osuus on EU:ssakin alle kymmenen prosenttia kaikista ensirekisteröinneistä. Sähköautojen osuus kuitenkin kasvaa koko ajan ja useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet jo ennen komission ehdotusta luopuvansa polttomoottoriautojen myynnistä Euroopassa.

Autoalaa perää lisää latauspisteitä

Komissio korostaa myös latausinfrastruktuurin laajentamisen tärkeyttä. Komissio haluaisi, että sähkö- ja vetyautoille olisi lataus- ja tankkausmahdollisuuksia läpi EU-alueen. Jäsenmaiden tulisi lisätä latauskapasiteettia päästöttömien autojen myynnin mukaan ja perustaa suurimmille teille lataus- ja tankkauspisteitä säännöllisin välimatkoin. Sähkölatauspisteitä tulisi olla EU:n päätieverkon (TEN-T) teillä 60 kilometrin välein vuoteen 2025 mennessä ja vetytankkauspisteitä 150 kilometrin välein vuoteen 2030 mennessä.

Autoalan tiedotuskeskuksen tiedotteen mukaan sähköautojen yleistymisen tärkeimpiä esteitä on juurikin suppea latausverkosto. Suomen tilanne Rissan mukaan on ollut latausverkoston osalta kohtuullisen hyvä toistaiseksi. Ladattavien autojen määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti.

Rissa peräänkuuluttaakin erityisesti koteihin ja työpaikoille sekä julkisille paikoille rakennettaviin latauspisteisiin satsaamista entisestään.

Uusi sähköauto maksaa kymmeniätuhansia euroja

Komission ehdotus ei sido autonvalmistajia mihinkään tiettyyn vaihtoehtoiseen teknologiaan, vaan valmistajilla olisi vapaus päättää, millä tavoin päästöttömyysvaatimukset saavutetaan. Tällä hetkellä suosituin vaihtoehto polttomoottoriautoille on sähköauto. Rissan mukaan täyssähköauton tuotantokustannukset ovat vielä noin puolitoistakertaiset vastaavan kokoiseen polttomoottoriautoon verrattuna, mikä näkyy myös ostohinnassa.

– Meidän näkemyksemme autoalalla on tällä hetkellä, että vasta 2030 täyssähköauton tuotantokustannus kohtaa polttomoottoriauton.

Suomen autokannan keski-ikä oli vuoden 2020 lopussa 12,5 vuotta ja keskihinta oli 6 800 euroa. Uuden täyssähköauton keskihinta on tällä hetkellä noin 40 000 euroa.