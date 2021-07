Tässä on auto, josta ei pitänyt tulla sähkökäyttöistä ja jonka nimikin vaihtui kesken kaiken

Cupra ei luultavasti olisi halunnut siirtyä sähköautoihin, mutta Euroopassa ei enää yksikään autonvalmistaja menesty ilman sellaista.

Sitges, Espanja

Cupra Born on monella tavalla mielenkiintoinen auto, sillä sen ei alun perin pitänyt suinkaan olla Cupra. Ensimmäinen tutkielma nähtiin autonäyttelyissä Seatin merkki keulallaan. Vielä kesällä 2019 Norjassa järjestetyssä koeajotilaisuudessa näytteillä oli Seat Born. Tai jos aivan tarkkoja ollaan, silloin auton mallinimikin oli toinen, el-Born.

Automaailmaa seuraaville ei liene enää epäselvää, että myös Cupra Born on tehty Volkswagen Groupin sähköautoihin suunnitellulle uudelle MEB-perusrakenteelle. Bornin akseliväli on 2,766 metriä eli millimetrin enemmän kuin Volkswagen ID.3:ssa. Pituutta Bornissa on kuusi senttiä ID.3:a enemmän, mutta leveys on millimetrilleen sama. Sen sijaan katto on Cuprassa melkein kolme senttiä matalammalla.

Cupra on loihtinut omaan versioonsa ripauksen urheilullisuutta niin ulkonäköön kuin ominaisuuksiin. Espanjassa järjestetyssä esittelyssä ei ollut mahdollisuutta ajaa Bornilla, vaan ensituntumia on odoteltava syyskuuhun saakka.

Urheilullinen jousitus, mukautuva iskunvaimennus ja ajonvakautuksen ESC Sport -tila löytyvät uutuudesta. Leveillä 20-tuumaisilla renkailla pyritään varmistamaan hyvä pito nopeassa kaarreajossa. Myös ohjaus on Cupran lehdistötiedotteen mukaan progressiivisempi (kuin Volkswagenissa) ja jarrut suuremmat eli tehokkaammat.

Jo nyt voi sanoa, että Bornin kilpa-autoista inspiraationsa saaneet etuistuimet tarjoavat melko hyvän sivuttaistuen. Lisäksi Cupran ns. satelliittiohjauspyörä poikkeaa muista konsernin sähköautoista. Muilta osin ohjaamo on ehkä vähän vaatimaton Cupraan, mutta luultavasti talousosasto on tuossa kohtaa puuttunut peliin.

Muotoilun pienet erityispiirteet ja 20-tuumaiset vanteet tuovat Bornin ulkonäköön sporttisuutta.

Voimalinjassa urheilullisuus jää hiukan miedoksi, sillä ensimmäisenä tulee myyntiin tutulla 58 kWh:n (netto) ajoakun energiasisällöllä ja 150 kilowatin tehoisella sähkömoottorilla varustettu versio.

Valikoima kasvaessa mallisarjaan liittyy Cupran kohdalla nuhapumpuksi laskettava pienellä 45 kWh:n ajoakulla ja 110 kilowatin tehoisella moottorilla varustettu versio.

Vuoden 2022 puolella Borniin tulee saataville e-Boost -paketti, joka kasvattaa moottorin tehoa 20 kilowatilla. Luvassa on e-Boostin ja Range-paketin yhdistelmä, jossa toimintamatka on 540 kilometriä. Luultavasti jossain vaiheessa tuotantoon tulee myös versioita, jotka vastaavat paremmin Cupran luomaa mielikuvaa suorituskyvystä.

Oman Cupra Bornin voi jo varata ja asiakastoimitukset alkavat ennen vuoden vaihdetta.

