Mihin kohtaan stop-merkillä pitää pysähtyä? Kokenut autoilija opasti mopopoikaa – ja oli väärässä

Tiemerkinnöissä säästäminen vesittää merkin ”pakollinen pysäyttäminen” vaikutuksen.

Vuosikymmenien aikana todella paljon autoillut tämän jutun kirjoittaja ja mopopoika kohtasivat stop-merkillä varustetussa risteyksessä ja sanailivat merkin vaikutuksesta.

Kyseinen ”pakollinen pysäyttäminen” -merkki on ennen pyörätien jatketta, ja se on varustettu lisäkilvellä ”kaksisuuntainen pyörätie”. Kokeneelle kuljettajalle merkkiyhdistelmä viestittää, että pysähdy ennen pyörätien jatketta ja varmista, ettei piilosta aidan takaa tule polkupyöräilijää tai jalankulkijaa. Tämä lienee ollut tienpitäjän – tässä tapauksessa Hyvinkään kaupungin – tarkoituksena. Samanlainen merkitsemistapa löytyy myös muun muassa läheisen koulun vierestä huonosta näkyvyydestä kärsivässä risteyksessä.

Tässä jutun lähtötilanteena olleessa risteyksessä stop-merkki on asetettu pyöräilijöiden suojelemiseksi, mutta tiemerkintöjä tehtäessä on unohdettu maalata poikittainen pysäytysviiva ennen pyörätien jatkeen viivoituksia. Nämä merkinnät tarkoittavat, että ajoneuvo pitää pysäyttää ennen risteävää tietä kuljettajan parhaaksi katsomassa paikassa.

Tuore ajokortillinen väitti, että stop-merkille ei tarvitse pysähtyä – riittää, että pysähtyy pyörätien jatkeen jälkeen olevassa katujen risteyksessä. Vaikka mopopojan väite tuntui liikenneturvallisuusmielessä ihan hölmöltä – kevyttä liikennettähän pitää varoa enemmän kuin ajoneuvoliikennettä – niin kaveri oli oikeassa.

Pysäytysviiva puuttuu

Miksi kyseiselle stop-merkille ei tarvitse pysähtyä, olihan sääntö aikoinaan varsin yksiselitteinen: stop-merkillä tai sitä vuoteen 1971 saakka edeltäneellä ”musta käsi” -merkillä piti pysähtyä. Tai pysähtyä piti viimeistään merkin takana olleelle poikittaiselle pysäytysviivalle, kun sellainen lanseerattiin. Monen kuljettajan ”insinööriajo” on todennäköisesti stopannut stop-merkillä tehtyyn virheeseen.

Stop-merkillä osoitetaan vielä nykyäänkin, että ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle – tai tarkkaan ottaen ennen viivaa. Jos kuitenkaan pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo ja raitiovaunu on pysäytettävä sellaiseen kohtaan, josta on hyvä näkemä risteävään suuntaan – ei siis välttämättä stop-merkille.

Tämä koululaisten turvaksi asetettu stop-merkki tarvitsee ehdottomasti seurakseen poikittaisen pysäytysviivan. Stop-merkin edessä ja kadun varressa olevat valkoiset ruudut kertovat kadun korotuksesta.

Tasoristeyksessä stop-merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on ennen tasoristeyksen ylittämistä pysäytettävä merkin kohdalle. Eli jos pysäytysviivaa ei ole, ajoneuvo on pysäytettävä ennen risteystä kerran johonkin itse päätettävään paikkaan.

Mainittu pysäytysviiva on yhtenäinen valkoinen tien poikkisuuntainen viiva, jolla voidaan osoittaa paikka, jota ennen ajoneuvo on liikennemerkin tai liikennevalon mukaisesti pysäytettävä. Tällä poikkisuuntaisella tiemerkinnällä siis tehostaa muulla liikenteenohjauslaitteella osoitettua väistämisvelvollisuutta sekä osoittaa suojatie tai tienkohta, jossa tulee noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja kiinnittää huomiota ajonopeuteen.

Jutun kimmokkeena toimineessa risteyksessä ei kuitenkaan ole kyseistä pysäytysviivaa, sillä tienpitäjä on ilmeisesti laskenut sen varaan, että pyörätien jatkeen valkoinen viivoitus hoitaa saman asian. Kun se ei hoida, ja liikennesääntöjen mukaan ajavan ei tarvitse pysähtyä stop-merkille – riittää, että hän pysähtyy kerran ennen kuin kääntyy risteävälle kadulle tai ylittää sen. Tässä tapauksessa liikennesääntöjen mukaan ajava ei aja liikenneturvallisuusmielessä aivan oikein, mutta se on toinen asia.

Stop-merkki ja poikittainen pysäytysviiva. Tässä tapauksessa auto pitää pysäyttää ennen viivaa, vaikka kyseisestä paikasta ei vielä näe risteävää liikennettä.

Kustannuskysymys? Tiedon puute?

Stop-merkki on niin vahva liikennemerkki, että kaikkien siihen liittyvien oheismerkintöjen pitää olla tieliikennelain mukaisessa kunnossa. Poikittaisen pysäytysviivan maalaaminen ei ole kustannuskysymys, vaan kyse lienee tiedon puutteesta. Joka paikassa pysäytysviivaa ei tietenkään tarvita, mutta kun stop-merkki asetetaan kevyen liikenteen suojaksi, niin viiva on ehdoton.

Stop-merkkiä pitää noudattaa myös esimerkiksi pysäköintihalleissa.

Kommentti Suomen olosuhteissa käytäntö, missä pysähtyminen pitäisi tehdä aina stop-merkillä, olisi toimivin ratkaisu, sillä mahdollinen pysäytysviiva on yleensä monta kuukautta piilossa lumi- ja jääpeitteen alla. Pekka Virtanen

